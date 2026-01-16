ARÉNA - PODCASTOK
May 19, 2009 - A still image of the Hubble Space Telescope as the two spacecraft begin their relative separation after having been linked together for the better part of a week.
Nyitókép: Stocktrek Images/Getty Images

Már közel a vég: hamarosan megsemmisül a Hubble űrteleszkóp

Infostart

A Hubble űrtávcső több mint három évtizede kering a Föld körül, és alapjaiban formálta át az emberiség univerzumról alkotott ismereteit. Bár még évekig is működhet, a pályája folyamatosan csökken, a szakértők pedig most közzétették, a különböző forgatókönyvek szerint mikor térhet vissza a Föld légkörébe.

Hamarosan visszatérhet a Föld légkörébe a Hubble űrteleszkóp, amely az 1990-es pályára állítása óta galaxisokkal, csillagokkal és bolygókkal teli univerzumot tárt a tudomány elé. A csillagászatot és a kozmológiát forradalmasító űrtávcső azonban már a végóráit éli, és látványos megsemmisülés vár rá – írja a raketa.hu az IFL Science cikke alapján.

Az űrteleszkóp alacsony Föld körüli pályán, óránkénti 28 ezer kilométeres sebességgel keringve eddig több mint 6 milliárd kilométert tett meg és több mint 1,3 millió megfigyelést végzett.

Legfontosabb felfedezései között szerepel az Ia típusú szupernóvák és a cefeida változócsillagok pontos mérése,

amelyekkel sikerült pontosítani az univerzum tágulási ütemét, és bizonyítani a sötét energia létezését. Az űrtávcső vizsgálatával sikerült pontosítani a világegyetem korát is, amelyet ma körülbelül 13,8 milliárd évre tesznek.

Az űrtávcső azonban fokozatosan veszít magasságából, mivel a Föld légköre ritka felső rétegeiben is állandó ellenállást fejt ki, így a Hubble számára közeleg a vég. A Hubble-t eredetileg űrsiklók hozták volna vissza irányított módon, a teleszkóp viszont túlélte a Space Shuttle-programot, amit abból a célból indítottak, hogy időnként megemelje az űrteleszkóp pályáját.

A Hubble visszatérésének időpontja elsősorban a légköri viszonyoktól és a naptevékenységtől függ. Optimális forgatókönyv szerint 2040-ig keringhet, a legrosszabb esetben viszont már 2029-ben visszatérhet a Földre.

A szakértők a legvalószínűbbnek a 2033-as évet tartják.

A Földre visszatérő Hubble egyes nagyobb darabjai túlélhetik a légköri izzást, és elérhetik a felszínt, a becslések szerint a lehulló törmelék akár 350-800 kilométer hosszú sávban is szétszóródhat bolygónk felszínén.

Az IFL Science által publikált tanulmányban azt is közölték, mekkora az esély arra, hogy emberek sérüljenek meg és haljanak meg a Hubble becsapódása következtében. Ennek az esélye a szimulációk alapján 1:330-hoz, ami jóval magasabb, mint a NASA 1:10 000-es biztonságos küszöbértéke. Ez azt jelenti, hogy akár 2-4 áldozata is lehet a becsapódásnak a legveszélyeztetettebb, sűrűn lakott területeken, például Makaóban, Hongkongban vagy Szingapúrban.

