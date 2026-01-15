Középkori szuperhajó maradványaira bukkantak

Különleges hajóroncsra bukkantak a dán főváros közelében: a Svælget 2 nevű kereskedőhajó 28 méter hosszú, 9 méter széles és 6 méter magas, ami körülbelül két iskolabusz hosszának felel meg – írja a Smithonian Magazine híradása nyomán az Index.

A hajót 1410 körül építhették, és akár 300 tonna áru szállítására is képes lehetett, így tehát ez a valaha talált legnagyobb középkori „kog” típusú kereskedőhajó.

Otto Uldum, a Viking Hajómúzeum archeológusa szerint fordulópontot jelent a felfedezés a tengeri régészetben, ugyanis a roncs megőrződött részei lehetővé teszik a középkori hajóépítés és a fedélzeti élet részletes tanulmányozását.

A hajó a mindennapi árucikkek, például só, fa, építőanyag és élelmiszer szállítására készült, a hajóépítők pedig igyekeztek maximálisan kihasználni a hajó méreteit a nagy mennyiségű rakomány eljuttatására.

A vizsgálatok szerint a hajóhoz használt faanyag Pomerániából, vagyis a mai Lengyelországból, és Hollandiából származott, ami jelentős középkori kereskedelmi hálózatot jelez. A hajót magát Hollandiában építették, ahol megvolt a szakértelem egy ekkora jármű kivitelezéséhez.

A Svælget 2 mintegy 13 méteres mélységben pihen a tenger fenekén, így a kutatók a teljes hajókötélzet és a felső fedélzetek maradványait is tanulmányozhatták. Ez különösen értékes, mert korábban a hasonló hajókról csak rajzok és korabeli ábrázolások álltak rendelkezésre.

A régészek emellett személyes tárgyakat is találtak, például fából készült edényeket, cipőket, fésűket, rózsafüzéreket, bronz tárgyakat és kerámiákat.

Ezek remek betekintést nyújtanak a középkori tengerészek mindennapi életébe, és megmutatják, hogy hogyan vitték magukkal földi életük apró részleteit a tengeri utakra. A hajó nem vett részt harci cselekményekben, kizárólag kereskedelmi célokat szolgált.

Otto Uldum úgy véli, a felfedezés jól példázza, hogy a középkori társadalom képes volt finanszírozni, építeni és működtetni ilyen hatalmas hajókat, amelyek az akkori nemzetközi kereskedelem alapját képezték. A Svælget 2 lehetővé teszi, hogy a szakértők jobban megértsék, miként fejlődött a hajózás és a kereskedelem együtt a középkori Észak-Európában.