Fontos díjat nyertek a magyar kutatók

Infostart / MTI

Újabb nemzetközi díjat nyert a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) tápanyag-gazdálkodási szoftvere - közölte a HUN-REN Központ.

A ProPlanta az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization, FAO) 80 éves fennállásának alkalmából meghirdetett pályázatán győzött.

A jelentkezőket 5 kategóriában díjazták, a magyar fejlesztés a technológiai fejlődés és átalakulás kategóriában veheti át az elismerést a jövő szerdai átadón - írták.

A ProPlanta a közlemény szerint 60 évnyi szántóföldi kutatás eredményeit összegzi felhasználóbarát szoftverként, és több mint 150 növénykultúrára ad trágyázási javaslatot, segítve a tápanyagforrások gazdaságos felhasználását és a tervezett termésszint elérését.

Használatával csökkenthető a felhasznált műtrágya mennyisége, így a környezetterhelés is kisebb.

Becslések alapján az alkalmazásával 2500 tonnával kevesebb nitrát és 15 000 tonnával kevesebb foszfát került a talajba az elmúlt évtizedekben.

A rendszert eddig mintegy 1,5 millió hektáron használták, és több mint 10 millió euró megtakarítást eredményezett - tették hozzá.

