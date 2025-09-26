ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Nyitókép: Pixabay

Világjelenség: tempósan fogy a magyar, de a hipergazdag országok népe is

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Júliusban és augusztusban is folytatódott Magyarországon a születések és a házasságkötések számának csökkenése. A demográfus szerint már kimagaslóan fejlett országokat is elért a demográfiai válság, Dél-Koreában már 1 alatt van a termékenységi arányszám már tíz éve.

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg Magyarországon.

Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2, a halálozások száma 18, míg a házasságkötéseké 11 százalékkal csökkent - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Az adatok szerint 138-cal kevesebb újszülött látta meg a napvilágot, mint 2024 júliusában.

Spéder Zsolt demográfus korábban az InfoRádióban azt mondta: a születések számának csökkenése olyan világtendencia, amelynek nagyon összetett okai vannak.

"Egyrészt folyamatosan csökken és csökkenni is fog a szülőképes korban lévő nők száma, másrészt - és ez a fontosabb -, hogy visszaesik a párkapcsolatban élő nők termékenysége" - mutatott rá.

A folyamat, mint hangsúlyozta, nem elszigetelt, sok országban csökken a termékenység, van, ahol már 2008-2009 óta, máshol "csak" 2020 óta, olyan jóléti országokban is, mint Norvégia vagy Finnország, ahol az átlagos gyerekszám kettő körül volt.

Kritikus már a helyzet Dél-Koreában és Tajvanon is, ahol a termékenységi arányszám már 1 alatt van, előbbi országban - mint Spéder Zsolt rámutatott - már nem is egy-két éve, hanem tíz.

A KSH közlése szerint idén júliusban 4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint 2024 júliusában.

A hivatal az év első hét hónapjának demográfiai statisztikáját is közzétette. Eszerint

júliusig 41 686 gyermek jött világra, csaknem 7 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint 2024 júliusáig.

Házasságot idén július végéig 24 608 pár kötött, ez 5,6 százalékos csökkenés, vagyis 1459-cel kevesebb pár állt az oltár elé, mint egy évvel korábban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Világjelenség: tempósan fogy a magyar, de a hipergazdag országok népe is

ksh

demográfia

spéder zsolt

