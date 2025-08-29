Komoly szociológiai okok állhatnak a csökkenő születésszám mögött

Az adatok alapján idén júliusban 6696 gyermek született, ami 2 százalékkal, egész pontosan 138-cal kevesebb újszülött, mint 2024 júliusában.

A születések mellett a házasságkötések száma is csökkent 11 százalékkal, ami azt jelenti, hogy 4324 pár kötött ebben a hónapban házasságot.

Spéder Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Szociológiai Tanszékének egyetemi tanára még június végén a KSH által közölt népesedési adatokra reagálva azt mondta: a születésszám csökkenése a legtöbb fejlett országban megfigyelhető.

„Ez a világban nem egyedülálló. Nagyon sok országban csökken a termékenység, valahol már 2008-2009 környéke óta, máshol csak 2020 környéke óta. Olyan országokban is, mint Norvégia vagy Finnország, amelyeknél a teljes termékenységi arányszám – az átlagos gyerekszám – kettő körül volt. De a nagyon magas fejlettségű Dél-Koreában, Tajvanon is most már egy alatt van a teljes termékenységi arányszám, Koreában lassan egy évtizede komoly trendről van szó, a folyamat elérkezett Magyarországra is” – vázolta Spéder Zsolt.

Emlékeztetett, itthon az 1960 és 1965 között született korosztály volt az utolsó, amely még vállalta legalább két-három gyermek felnevelését, most viszont nagyon összetett okai vannak annak, hogy nem születnek meg a tervezett gyermekek.

„A párkapcsolatok instabilitása nőtt, és nehezebben találunk partnert magunknak. Emellett a gazdasági recesszió, valamint az infláció általában csökkenteni szokta a gyermekvállalási hajlandóságot, mert az emberek bizonytalanságot éreznek, és a bizonytalanság növekedése a komoly döntések elhalasztásához vezet” – mondta.

A KSH a születések számának alakulásáról éves összesítést is közölt 2025 első hét hónapjára vonatkozóan. Eszerint idén június végéig összesen 41 686 gyermek jött világra itthon, ami 6,9 százalékkal kevesebb, mint 2024 hasonló időszakában. A termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,3 volt, egy évvel korábban ugyanez az adat még 1,37 volt.

A KSH adatai szerint januártól júniusig 24 608 pár kötött házasságot, ez 5,6 százalékkal, egész pontosan 1459 párral kevesebb, mint egy évvel korábban.