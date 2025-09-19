Androidos-windowsos? Akkor itt a jó hír!

Egy új fejlesztés összeköti az androidos telefont és a windowsos számítógépet; ha az egyiken kimásolunk egy szöveget, az most már a másik vágólapján is "elmentődik" - írja a HVG.hu a Windows Latestre hivatkozva.

Az eddig csak így-úgy adott lehetőség tökéletesítését most a Microsoft karolta fel, egyszerűsítve a vágólapon lévő szövegek "konvertálását".

A Telefon-kapcsolat (Phone Link) alkalmazásban az új opció az "Access PC’s clipboard" nevet kapta ("hozzáférés a PC vágólapjához").

A lehetőség tesztelési fázisban van, a Windows 11 fejlesztői előzetesében érhető el.

A portál tapasztalatai szerint az eszköz több androidos billentyűzettel is használható (Gboard, Samsung billentyűzet stb.), mivel a rendszer vágólapjához szinkronizálja az app a szöveget.

A fejlesztést a Windows-Android iránnyal kezdték el.

Hogy mikor jelenhet meg a közhasználatú, stabil Windows 11-ben is az újdonság, az egyelőre nem ismert.