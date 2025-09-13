Óriási újítás jön a Gmailben, régóta vártak erre

A Google olyan fejlesztést jelentett be a Gmail levelezőrendszerben, aminek elsősorban azok fognak örülni, akik rendszeresen rendelnek különféle termékeket online áruházakban. Mostantól ugyanis a levelezőprogram leegyszerűsíti az ilyen rendelések, illetve az azokat tartalmazó csomagok követését – írja a pcwplus.hu.

A Gmailben hamarosan megjelenik a Purchases (magyarul vásárlások) fül, amely az okostelefonos és a böngészős verzióban lesz elérhető. Az új menüpontban csak a vásárlásokhoz kapcsolódó leveleket láthatjuk majd, így például a rendelés-visszaigazolásokat vagy a várható kiszállításokkal kapcsolatos értesítéseket. A mappán belül pedig

a szolgáltatás külön kártyákkal emeli ki a hamarosan érkező megrendeléseket, és egyszerűbben elérhetővé teszi a nyomonkövetési információk lekérdezését is.

A mostani újítás a Gmail csomagkövetési funkcióját egészíti ki, amely kiemeli a 24 órán belül várható megrendeléseket.

A levelezőrendszerben már most is van Promóciók fül, ami a promóciós leveleket gyűjtő mappa. Ez is ráncfelvarrást kap, ugyanis nemsokára a rendszer már jelölni fogja az időintervallumhoz kötött ajánlatokat. Ez is nagyon hasznos változtatás lesz, ugyanis így nem maradunk le a fontosabb akciókról, továbbá egy új szűrővel rendezhetjük az e-mailjeinket annak megfelelően, hogy mennyire relevánsak számunkra. A Google közlése szerint ez a funkció alapvetően a leggyakrabban használt márkákhoz kapcsolódó leveleket emeli ki, de az időrendi megjelenítés is bármikor visszaállítható lesz.

A frissítés a promóciós fülhöz a következő hetekben válik elérhetővé a mobilos Gmail-alkalmazásban, első körben a személyes fiókot használók számára. A Google célja, hogy a felhasználók könnyebben eligazodjanak a rendeléseikkel és ajánlataikkal kapcsolatos információk között, miközben csökkentik az e-mail fiókokban tapasztalt zsúfoltságot.