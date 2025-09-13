ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Toronto, Canada - January 20, 2024: Temu, PayPal and various other apps on an Apple iPhone.
Nyitókép: Kenneth Cheung/Getty Images

Óriási újítás jön a Gmailben, régóta vártak erre

Infostart

Könnyebben nyomon követhetők lesznek a vásárlások és a megrendelések a felhasználók számára.

A Google olyan fejlesztést jelentett be a Gmail levelezőrendszerben, aminek elsősorban azok fognak örülni, akik rendszeresen rendelnek különféle termékeket online áruházakban. Mostantól ugyanis a levelezőprogram leegyszerűsíti az ilyen rendelések, illetve az azokat tartalmazó csomagok követését – írja a pcwplus.hu.

A Gmailben hamarosan megjelenik a Purchases (magyarul vásárlások) fül, amely az okostelefonos és a böngészős verzióban lesz elérhető. Az új menüpontban csak a vásárlásokhoz kapcsolódó leveleket láthatjuk majd, így például a rendelés-visszaigazolásokat vagy a várható kiszállításokkal kapcsolatos értesítéseket. A mappán belül pedig

a szolgáltatás külön kártyákkal emeli ki a hamarosan érkező megrendeléseket, és egyszerűbben elérhetővé teszi a nyomonkövetési információk lekérdezését is.

A mostani újítás a Gmail csomagkövetési funkcióját egészíti ki, amely kiemeli a 24 órán belül várható megrendeléseket.

A levelezőrendszerben már most is van Promóciók fül, ami a promóciós leveleket gyűjtő mappa. Ez is ráncfelvarrást kap, ugyanis nemsokára a rendszer már jelölni fogja az időintervallumhoz kötött ajánlatokat. Ez is nagyon hasznos változtatás lesz, ugyanis így nem maradunk le a fontosabb akciókról, továbbá egy új szűrővel rendezhetjük az e-mailjeinket annak megfelelően, hogy mennyire relevánsak számunkra. A Google közlése szerint ez a funkció alapvetően a leggyakrabban használt márkákhoz kapcsolódó leveleket emeli ki, de az időrendi megjelenítés is bármikor visszaállítható lesz.

A frissítés a promóciós fülhöz a következő hetekben válik elérhetővé a mobilos Gmail-alkalmazásban, első körben a személyes fiókot használók számára. A Google célja, hogy a felhasználók könnyebben eligazodjanak a rendeléseikkel és ajánlataikkal kapcsolatos információk között, miközben csökkentik az e-mail fiókokban tapasztalt zsúfoltságot.

Kezdőlap    Tudomány    Óriási újítás jön a Gmailben, régóta vártak erre

fejlesztés

vásárlás

gmail

újítás

promóció

online rendelés

purchases

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Friedrich Merz kancellárral az élen a német kormány már korábban elítélte, hogy orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A Bundeswehr a történtek nyomán úgy döntött, hogy megerősíti a légtérfelügyeletet Lengyelország felett. A berlini külügyminisztériumba bekérették az orosz nagykövetet.
 

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

J.D. Vance alelnök a különgépével szállította el Charlie Kirk holttestét Utah-ból Arizonába

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Bár még messze van a karácsony de az idei szezonban a vásárlók több ismert szaloncukormárkánál is kisebb kiszereléssel találkozhatnak majd a boltok polcain. A háttérben több tényező áll: a kakaó világpiaci ára, részben a gyenge nyugat-afrikai termés miatt magasra ugrott, de drágult a cukor is és Magyarországon más terhek is sújtják a gyártókat. Ez a zsugorodás ugyanakkor nem csak magyar sajátosság, a brit vásárlók is panaszkodnak a karácsonyi édességek összemenetele és drágulása miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zenga.hu: Az Otthon Start hitelprogram eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra

Zenga.hu: Az Otthon Start hitelprogram eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra

A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 21:00
Elárverezik az első gépet, ami helyettesítette az emberi gondolkodást
2025. szeptember 12. 19:00
Jóval többen lehetnek cukorbetegek, mint amiről tudunk
×
×
×
×