Kiderült a krónikus fáradtság oka: meglepő a magyarázat, és nem az időjárás az

Ahogy a betegek jelezték, tényleg gyakran fertőzés után kezdődnek a tünetek. Végre tudományos alapokon vizsgálható a régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség, a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) – írta a portfolio.hu a Financial Times cikke alapján.

Egy nagyszabású brit genetikai kutatás azonosított nyolc olyan génterületet, amelyek összefüggésbe hozhatók a betegséggel, és a felfedezés áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében.

15 500 beteg DNS-mintáját elemezték az Edinburghi Egyetem kutatói, és azonosítottak nyolc olyan génterületet, amelyek eltérnek az egészséges populációétól.

Két gén az immunrendszer fertőzésekre adott válaszával kapcsolatos, ami megerősíti a betegek beszámolóit, amelyek szerint a tüneteik gyakran egy fertőző betegség után kezdődtek.

„A genetikai jelek megerősítik a betegek által leírt tapasztalatokat, de önmagukban még nem elegendőek célzott gyógymódok kidolgozásához” – mondta a kutatást vezető Chris Ponting professzor.

A krónikus fáradtság szindróma világszerte mintegy 67 millió embert érint, jellemzően nőket.

„Ezzel a tanulmánnyal bemasírozhatunk a rendelőkbe, és elutasíthatjuk azt az álláspontot, hogy ez nem egy valós betegség” – mondta az eddig stigmatizált kórról Sonya Chowdhury, a brit Action for ME szervezet vezetője. A tanulmány egyelőre még nem jelent meg lektorált tudományos folyóiratban, de rövidesen elérhető lesz a MedRxiv preprint szerveren.