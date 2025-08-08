ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.78
usd:
340.28
bux:
103272.78
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Kiderült a krónikus fáradtság oka: meglepő a magyarázat, és nem az időjárás az

Infostart

Áttörést hozott a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) megértésében egy eddig példátlan méretű genetikai vizsgálat. Gyakran fertőzés okozza, és a génjeink állnak a háttérben.

Ahogy a betegek jelezték, tényleg gyakran fertőzés után kezdődnek a tünetek. Végre tudományos alapokon vizsgálható a régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség, a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) – írta a portfolio.hu a Financial Times cikke alapján.

Egy nagyszabású brit genetikai kutatás azonosított nyolc olyan génterületet, amelyek összefüggésbe hozhatók a betegséggel, és a felfedezés áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében.

15 500 beteg DNS-mintáját elemezték az Edinburghi Egyetem kutatói, és azonosítottak nyolc olyan génterületet, amelyek eltérnek az egészséges populációétól.

Két gén az immunrendszer fertőzésekre adott válaszával kapcsolatos, ami megerősíti a betegek beszámolóit, amelyek szerint a tüneteik gyakran egy fertőző betegség után kezdődtek.

„A genetikai jelek megerősítik a betegek által leírt tapasztalatokat, de önmagukban még nem elegendőek célzott gyógymódok kidolgozásához” – mondta a kutatást vezető Chris Ponting professzor.

A krónikus fáradtság szindróma világszerte mintegy 67 millió embert érint, jellemzően nőket.

„Ezzel a tanulmánnyal bemasírozhatunk a rendelőkbe, és elutasíthatjuk azt az álláspontot, hogy ez nem egy valós betegség” – mondta az eddig stigmatizált kórról Sonya Chowdhury, a brit Action for ME szervezet vezetője. A tanulmány egyelőre még nem jelent meg lektorált tudományos folyóiratban, de rövidesen elérhető lesz a MedRxiv preprint szerveren.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült a krónikus fáradtság oka: meglepő a magyarázat, és nem az időjárás az

tudomány

betegség

fáradtság

gének

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Autósként nem árt most ezekkel különösen számolni

Autósként nem árt most ezekkel különösen számolni

A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. Íme, néhány jó tanács, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legfiatalabb utasokig.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik

Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik

Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, de nagyon úgy néz ki, hogy ennek otthon sem örül mindenki - tudósított a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki

Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki

Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

PM Benjamin Netanyahu's office says Israel will provide humanitarian aid to civilians in Gaza, but the UN has warned a military escalation risks "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 06:25
Milliók érzékeny információi kerültek veszélybe, sürgősen lépni kell
2025. augusztus 8. 05:48
Riválisától csent hiánypótló funkciót az Instagram
×
×
×
×