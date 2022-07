Kavics rongálta meg a marsjárót

Az amerikai űrkutatási hivatal 2020 július 30-án indította el a Mars felé a felfedező járművet. A Perseverance több mint fél éves űrutazást követően sikeresen le is szállt a bolygó felszínén.

A robot jármű még egy kis drón-helikoptert is vitt magával, amely a talajtól eltávolodva készített érdekes felvételeket a leszállóhely, a Jezero-kráter környékéről - írta a 24.hu.

A Perseverance asztrobiológiai vizsgálatokat is végez, kutatva a múltbeli, marsi élet nyomait. Emellett a felszín geológiai folyamatairól és a bolygó időjárásáról is gyűjt adatokat. Ez utóbbi része az is, hogy a felderítő jármű méri a Marson tapasztalható szél erősségét. Mint kiderült, naponta körülbelül négy forgószél is végig söpör a Jezero-kráteren. Ezek egyike vágott egy kavicsot a járműhöz, megrongálva a szélerősség mérő műszert. Szerencsére ez az eszköz működőképes maradt, csak át kell kalibrálni ahhoz, hogy a tudósok a valóságnak megfelelő adatokat kaphassanak.

A Perseverance kamerái egyébként már három olyan hatalmas széllökést is felvettek, amelyek nyomán óriási, több négyzetkilométer kiterjedésű porfelhő alakult ki a Marson.

Nyitókép: NASA / JPL-Caltech / Stitching and retouching: Andrew Bodrov / 360pano.eu