Meglepő dologra bukkant a Mars-járó

A NASA Marsszondája, a Perseverance egyik fotóján egy sziklába ágyazódva látható a hőpajzs egyik darabja. Ez volt az, ami megvédte a szerkezetet az utazás, valamint a landolás során a szélsőséges hőmérséklettől – írja a hvg.hu

Kérdéses, hogy a fóliaszerű anyag hogyan jutott el a Jezero-kráternek ezen részébe, ami nagyjából két kilométerre található a landolás helyétől. Nem tudni, hogy a leszállás közben került a sziklához, vagy azóta fújta-e oda a marsi szél.

A szonda hamarosan mintát vesz majd a Jezero-kráter deltájából. A tudósok azt gyanítják, 3 milliárd évvel ezelőtt víz volt ott, így az élet is jelen lehetett a vörös bolygón.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022