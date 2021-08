Az ózonréteg megmentése juttatta új esélyhez az emberiséget

A másfél fokos átlaghőmérséklet-emelkedés elleni küzdelmet tehát CFC-gázok teljes tiltása teszi egyáltalán lehetővé: mivel a Föld átlaghőmérséklete már így is több mint egy fokot emelkedett az iparosodást megelőző értékekhez képest, ezeknek a káros gázoknak a használatával a teljes hőmérséklet-emelkedés akár 3,6 fokosra is rúghatnak a kutatók modellezései alapján, írja a The Guardian.

Többféle termékben használták

A CFC-gázokat a hűtők mellett még aeroszolos palackokban és hab állagú termékeket tartalmazó palackokban használták.

Az ózonréteget nagy mértékben károsító gázok csökkentették a Föld képességét a szén-dioxid légkörből való elnyelésére.

Ha a gázokat máig használnák, a világ már most is a globális felmelegedés legrosszabb forgatókönyv szerint várható szintjét tapasztalná, amennyiben a nemzetközi vezetők nem teljesítenék a nettó nulla széndioxid-kibocsátásra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat. Az ózonréteg megóvása megvédi a Föld növényzetet az UV-sugárzás káros növekedésétől, amely rontja a növények széndioxid-felvevő képességét. Az UV-sugárzás a növények növekedését gátolja, szöveteik struktúráját roncsolja és fotoszintézisre való képességüket is aláássa.

Kétféleképp ronthattak volna a helyzeten

Ha a gázokat még mindig használnák, a légkörben ma 165-215 ppm-mel több szén-dioxid lenne a jelenlegi 420 ppm-hez képest: ez 40-50 százalékos növekedést jelentett volna. A CFC-gázok az ózonpusztítás mellett üvegházhatásúak is: ezen képességük miatt 1,7 fokkal nőtt volna a hőmérséklet, a légkörben felhalmozódó szén-dioxid pedig ehhez tett volna hozzá még 0,8 fokos növekedést.

A kettő együtt növelhette volna további 2,5 fokkal a Föld átlaghőmérsékletét.

Katasztrófát úsztunk meg

Paul Young, a Lancaster Egyetem kutatója szerint egy olyan világ, ahol ezek a vegyi anyagok egyre nagyobb mértékben,

folyamatosan csökkentették volna tovább az ózonréteg vastagságát,

katasztrofális következményekkel járna az emberi egészségre, de a növényzetre nézve is.

"Kutatásunkból kiderül, hogy a Montreali Jegyzőkönyv sikerei túlmutatnak azon, hogy megvédik az emberiséget a megnövekedett UV sugárzástól, mivel a növények és a fák széndioxid-elnyelő képességét is védik. Bár remélhetjük, hogy soha nem jutottunk volna el a szimulált katasztrofális világba, ez mégis emlékeztet bennünket az ózonréteg további védelmének fontosságára" – mondta el.

2018-ban Kínából nagy mennyiségű CFC-gáz kibocsátását észlelték: az érintett gyárakban hatósági ellenőrzéseket és letartóztatásokat követően megszűnt a gázok használata.

Nyitókép: NASA