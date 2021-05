Koronavírusos volt a gyermeke? Erre kell odafigyelni

Újabb Covid-hírlevelet adott ki a Magyar Tudományos Akadémia, sorban a hatodik közleményében az intézmény a gyermekek megbetegedésével és kezelésükkal foglalkozik.

Constantin Tamás, a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának főorvosa a gyermekkori koronavírus-fertőzés kórlefolyásáról ír.

"Gyermekkorban szerencsére a fertőzés a fertőzöttek több mint 90 százalékánál tünetmentesen vagy enyhe formában (hőemelkedés, alacsony láz, száraz köhögés, gyengeség) zajlik. Az Egyesült Államokban az összes fertőzött gyermek 0,1–1,9 százaléka kerül kórházi felvételre, a kórházi kezelésre szoruló betegek körülbelül 10 százaléka igényel intenzív terápiás kezelést. A betegség mortalitása 0,03 százalék" - sorolja az összefoglaló.

A főorvos szerint ugyanakkor a hátrányosabb helyzetben élő gyermekeknek nagyobb esélyük van olyan betegségekre, amelyek mellett a koronavírus-betegség lefolyása súlyos lehet, ám annak alapvetően még nincs meg a tudományos magyarázata, hogy a gyermekekre miért ennyire veszélytelen a koronavírus a felnőttekhez képest, feltevés persze van:

a felnőttek életmódból és életkorból fakadó kitettsége nagyobb, illetve a gyermekek immunválasza erősebb.

Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika poszt-Covid ambulanciájának vezetője a betegség gyermekeknél tapasztalt hosszú távú hatásait ismerteti.

"A panaszok sokfélék, és több szervrendszert is érintenek, tehát nemcsak a különböző betegek különböző tünetei, hanem az egy betegnél megjelenő számos különböző panasz is bonyolítja a képet. Gyakori

a fáradtság

a fizikai és kognitív teljesítőképesség csökkenése

a figyelemzavar

a mellkasi fájdalom

az elhúzódó lázas állapot

a felső légúti tünetek

a fejfájás

a szaglás- és ízérzésvesztés – ezek az akut betegségnél is markáns tünetek

az izom- és ízületi fájdalmak

az alvászavar.

Saját beteganyagunkban eddig két betegnél tapasztaltunk hallucinációkat és bizarr hullámokban jelentkező érduzzanatot, fájdalmat. Világosan látnunk kell, hogy a betegek jelentős részének nagyfokú életminőség-romlással kell szembenéznie" - fogalmaz az ambulanciavezető.

Kulcsár Andrea, a Dél-pesti Centrumkórház Oltási Szaktanácsadója és Andrási Noémi, a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának rezidense a gyermekek védőoltásával kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze.

"Néhány esetben az enyhe vagy akár tünetmentes fertőzés után is súlyos szövődmény, úgynevezett sokszervi gyulladás alakulhat ki" - érvelt az oltás mellett.

Mint leírta, a gyógyszergyárak már a tavalyi év során megkezdték klinikai vizsgálataikat a serdülők korosztályában.

"A Pfizer/BioNTech már pozitív eredményeket is közölt fázis 3. vizsgálatáról, melyet 12–15 éves korú gyermekek körében végeztek. Kiváló hatékonyságról és kiemelkedően magas ellenanyagszintről számoltak be ebben a korcsoportban. Az oltást a gyermekek jól tolerálták. Az eredményeiket már az Európai Gyógyszerügynökséghez és az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletéhez is benyújtották, hogy az oltás hivatalos engedélyezését erre a korcsoportra is kiterjesszék. A Moderna szintén indított 12–17 éves korú gyermekek körében fázis 2./3. vizsgálatot a tavalyi év végén" - részletezte, hozzátéve,

a két mRNS-fejlesztő már a 6-11 éves korosztályban is tesztel.

A hírlevelet tavaly decemberben Ádám Veronika akadémikus kezdeményezésére Jakab Ferenc, az MTA doktora, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője szerkesztésében indították el.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán