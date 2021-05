A Moderna oltása is nagyon hatékony a kamaszoknál

A Pfizer után a Moderna is közzétette első adatait oltásának a serdülők körében tapasztalható hatékonyságáról: az Amerikában végzett kísérletekben 3 235 fő vett részt, kétharmaduk az oltás kapta, míg egyharmaduk placebót, számol be a MedicalXpress. Az eredmények alapján az oltás hatékonysága 96 százalékos, a fiatalok is jól tolerálták annak felvételét és eddig semmilyen komolyabb biztonsági aggály nem merült fel.

Az első adag felvételét követően 14 nappal 12 koronavírusos esetet szűrtek ki: a második adagot követően 35 nappal vizsgálták meg újra, hányan fertőződhettek meg.

A tapasztalt mellékhatások mind enyhék vagy legfeljebb közepes erősségűek voltak, fejfájásról, fáradtságról, izomfájdalomról és hidegrázásról számoltak be az érintettek.

Ezek a mellékhatások megegyeznek azokkal, amiket a felnőttek esetében már korábban feljegyeztek.

A gyógyszercég azt is közölte: tárgyalásokat kezdtek a hatóságokkal arról, hogy oltást ebben az életkori csoportban is engedélyeztethessék. Jelenleg azokban az országokban, ahol már engedélyezték a Moderna vakcinájának vészhelyzeti használatát, a 18 év fölötti népességet lehet csak oltani.

A Pfizer már elkezdte oltásának engedélyeztetését a 12 év fölötti korosztály számára mind Európában, mind pedig az Amerikai Egyesült Államokban. Kanada a világon elsőként már meg is adta az engedélyt a kamaszok a Pfizer vakcinájával történő immunizálására. A vállalat a közelmúltban adta közzé a kamaszok körében végzett klinikai kísérletek eredményét: eszerint az oltás hatékonysága ebben a csoportban 100 százalékos, a tinédzserek ezt a vakcinát is jól tolerálták.

A Pfizer és a Moderna is teszteli oltását a fiatalabbak körében: fél éves kor fölöttiekkel folynak jelenleg is a klinikai kísérletek.

A gyermekek immunizálása lehet a következő fontos lépés a járvány kontrollálásában és megfékezésében.

A Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla korábban elmondta: a legfiatalabb, hat hónap és két év közötti korosztályban történő engedélyeztetésre a negyedik negyedévben kerülhet sor.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás