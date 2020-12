Koronavírus-mutáció: hat hetet kér a Biontech

A Biontech azt ígéri, hogy a mutálódott koronavírusra hat hét alatt ki tudnak fejleszteni egy vakcinát − adta hírül az AFP.

Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója bejelentette, a cégnek „tudományos bizalma” van azzal kapcsolatban, hogy a Nagy-Britanniában azonosított új koronavírus-mutáció ellen is hatékony az általa kifejlesztett vakcina.

#BREAKING BioNTech says can make mutation-beating vaccine in six weeks pic.twitter.com/iOevh92ZWZ — AFP News Agency (@AFP) December 22, 2020

Közölte azt is, hogy ha a vakcinán mégis szükséges változtatni, akkor arra a BioNTech hat hét alatt képes lesz. Ez viszont azzal is járna, hogy a felügyeleti hatóságoknak ismételten be kellene vizsgálniuk az oltóanyagot.

A mutálódott vírusba nemrég egy 74 éves izraeli férfi halt bele, aki kétszer is megfertőződött a kórral, írta az Index.

Nyitókép: MTI/Biontech SE/EPA