Hízott a Balaton

A vízügyi adatok szerint a tó átlagos vízszintje a 67-68 centiméter volt november második felében. Aztán a hónap utolsó napjára 70 centire emelkedett. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Most újabb örvendetes változás történt. Vasárnap reggelre újabb egy centis emelkedést mértek a szakemberek. Előtte 8 napig stagnált a tó vízszintje.

Fotónk azonban azt mutatja, hogy Balatonalmádinál még mindig igen alacsony a vízállás.

2024-es összehasonlító adatok

A jelenlegi 70 centiméteres vízállás jelentősen elmarad a tavalyi év végi értékektől, ami rávilágít arra, hogy a Balaton vízszintje idén mekkora mértékben esett.

Tavaly november végén 102 centiméter volt a Balaton vízszintje.

A tavaly a kedvezőbb időjárásnak köszönhetően decemberben további 14 centiméterrel nőtt a vízszint. A mostani, 71 centiméteres szint tehát azt jelzi, hogy a tónak jelentős mennyiségű csapadékra van szüksége ahhoz, hogy a tavalyi helyzetet megközelítse.

Időjárás a következő 48 órára

A következő 48 órában a Balatonnál kevés csapadék várható a tónál. Vasárnap legfeljebb gyenge szitálás várható, hétfőn pedig már jellemzően száraz időre lehet számítani, egyre több napsütéssel.