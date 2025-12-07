Kisvonatos Mikulás-nagyüzem volt Balatonfüreden

A tömött, feldíszített piros szerelvények a part mentén készülődő jégpálya szomszédságában lévő Huray Villákhoz vitték a város minden részéből a 4. füredi Mikulásnap programjára a település apraját-nagyját.

A hétköznap a Tourinformnak otthont adó épület kertjében gyerekek játszhattak szabadtéri játékokkal, az épületekben kicsik és nagyobbak szórakozhattak arcfestésre, csillám tetoválásra várva.

A szervezők szerint soha még ennyien nem jöttek; a tömegben feltűnt Bóka János a város fideszes polgármestere és Kontrát Károly a térség országgyűlési képviselője is.

Láthatóan mindenki élvezte a zenét, a táncot, a komoly választékban és nagy mennyiségben ingyen kínált minőségi süteményeket, a hot-dogot, a teát és a forralt bort (alkoholmentes kivitelben is). Az utolsó hot-dogokat - információink szerint - negyed 7 körül vitték el.