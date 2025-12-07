ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
Gyerekek ülnek Balatonfüreden a télapóval.
Nyitókép: Fotó: Infostart

Kisvonatos Mikulás-nagyüzem volt Balatonfüreden

Infostart

Nem győzték az érdeklődők szállítását a kisvonatok Balatonfüreden. Jól mutatja ezt egy helyi turisztikai kisvállakozás TikTok oldalára feltöltött videó is.

A tömött, feldíszített piros szerelvények a part mentén készülődő jégpálya szomszédságában lévő Huray Villákhoz vitték a város minden részéből a 4. füredi Mikulásnap programjára a település apraját-nagyját.

A hétköznap a Tourinformnak otthont adó épület kertjében gyerekek játszhattak szabadtéri játékokkal, az épületekben kicsik és nagyobbak szórakozhattak arcfestésre, csillám tetoválásra várva.

@m23ghouse #furedimikulasnap #balatonfured #mikulas #hurayvillak #kisvonat ♬ Bright christmas songs - Pad

A szervezők szerint soha még ennyien nem jöttek; a tömegben feltűnt Bóka János a város fideszes polgármestere és Kontrát Károly a térség országgyűlési képviselője is.

Láthatóan mindenki élvezte a zenét, a táncot, a komoly választékban és nagy mennyiségben ingyen kínált minőségi süteményeket, a hot-dogot, a teát és a forralt bort (alkoholmentes kivitelben is). Az utolsó hot-dogokat - információink szerint - negyed 7 körül vitték el.

Kubatov Gábor eltemette a televíziót

Kubatov Gábor eltemette a televíziót

„Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van” – jelentette ki Kubatov Gábor a Fidesz új kommunikációs stratégiájáról beszélve. A pártigazgató a Mandineren beszélt erről.
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
