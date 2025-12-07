Fegyveres rablás Dorogon

A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény 2025. december 5-én, körülbelül 23 óra körül történt a Dorog, Rákóczi utcában található, üresen álló telep egyik irodaépületében.

A gyanúsított pénzt követelt az ott tartózkodó sértettől, akit a követelés nyomatékosítására egy fahusánggal megütött - írja a rendőrség.

Ezt az embert keresik a rendőrök

A támadó ezt követően elvette a sértett pénzét, mobiltelefonját és cigarettáját, majd elmenekült a helyszínről.

A jelenlegi információk alapján a bűncselekmény elkövetésével a 24 éves Budai Tamás gyanúsítható, ellene a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki.