2025. december 7. vasárnap Ambrus
Side View with the Inscription german Polizei (Police)
Nyitókép: Getty Images/webclipmaker

Fegyveres rablás Dorogon

Infostart

A Dorogi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást egy december 5-én történt támadás ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény 2025. december 5-én, körülbelül 23 óra körül történt a Dorog, Rákóczi utcában található, üresen álló telep egyik irodaépületében.

A gyanúsított pénzt követelt az ott tartózkodó sértettől, akit a követelés nyomatékosítására egy fahusánggal megütött - írja a rendőrség.

Ezt az embert keresik a rendőrök
Ezt az embert keresik a rendőrök

A támadó ezt követően elvette a sértett pénzét, mobiltelefonját és cigarettáját, majd elmenekült a helyszínről.

A jelenlegi információk alapján a bűncselekmény elkövetésével a 24 éves Budai Tamás gyanúsítható, ellene a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki.

rendőrség

rablás

dorog

