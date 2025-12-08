Megtévesztik a vásárlókat? – A termelők szerint ez jogi kiskapu

Komoly aggodalmat váltott ki az európai zöldség- és gyümölcstermelők körében az Európai Bizottság legújabb javaslata, amely módosítaná az EU–Marokkó társulási megállapodást, valamint az eredetjelölésre vonatkozó szabályokat. A Copa-Cogeca, az AREFLH és az EUCOFEL közösen figyelmeztetnek: a tervezet nem csupán a gazdák érdekeit veszélyezteti, hanem ellentétes az uniós joggal, versenyhátrányt okoz, és a fogyasztók megtévesztéséhez vezethet – számolt be az agroinform.hu.

A szakmai szervezetek közös levelükben az Európai Parlamenthez fordultak, és egyértelműen kijelentik: a javaslat szembe megy az uniós értékekkel és jogelvekkel.

A tervezet legvitatottabb eleme lehetővé tenné, hogy a Nyugat-Szaharából származó termékek kedvezményes vámtarifával jussanak be az Európai Unióba. Mindezt úgy, hogy a címkéken nem a „Western Sahara” felirat szerepelne, hanem tágabb, homályosabb regionális megnevezések – ez pedig ellentétes az Európai Bíróság korábbi egyértelmű ítéletével. A termelők szerint ez jogi kiskapu, amely:

félrevezeti a vásárlókat,

kijátssza az uniós joggyakorlatot,

veszélyes precedenst teremthet más országok számára is.

Az európai gazdák több súlyos kockázatra hívják fel a figyelmet: