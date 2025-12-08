ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

Megtévesztik a vásárlókat? – A termelők szerint ez jogi kiskapu

Infostart

Az új kereskedelmi szabályok lehetővé tennék a rejtett származást – ez pedig súlyosan sértheti a vásárlók jogait.

Komoly aggodalmat váltott ki az európai zöldség- és gyümölcstermelők körében az Európai Bizottság legújabb javaslata, amely módosítaná az EU–Marokkó társulási megállapodást, valamint az eredetjelölésre vonatkozó szabályokat. A Copa-Cogeca, az AREFLH és az EUCOFEL közösen figyelmeztetnek: a tervezet nem csupán a gazdák érdekeit veszélyezteti, hanem ellentétes az uniós joggal, versenyhátrányt okoz, és a fogyasztók megtévesztéséhez vezethet – számolt be az agroinform.hu.

A szakmai szervezetek közös levelükben az Európai Parlamenthez fordultak, és egyértelműen kijelentik: a javaslat szembe megy az uniós értékekkel és jogelvekkel.

A tervezet legvitatottabb eleme lehetővé tenné, hogy a Nyugat-Szaharából származó termékek kedvezményes vámtarifával jussanak be az Európai Unióba. Mindezt úgy, hogy a címkéken nem a „Western Sahara” felirat szerepelne, hanem tágabb, homályosabb regionális megnevezések – ez pedig ellentétes az Európai Bíróság korábbi egyértelmű ítéletével. A termelők szerint ez jogi kiskapu, amely:

  • félrevezeti a vásárlókat,
  • kijátssza az uniós joggyakorlatot,
  • veszélyes precedenst teremthet más országok számára is.

Az európai gazdák több súlyos kockázatra hívják fel a figyelmet:

  • Egyenlőtlen verseny: A Nyugat-Szaharában előállított termékek alacsonyabb szociális és környezetvédelmi előírások mellett készülhetnek, ami torzítja a versenyt.
  • Erősödő importnyomás: A már most is jelentős importtömeg tovább növekedhet, kiszorítva az európai termelőket saját piacukról.
  • Fogyasztói bizalom megrendülése: Az eredet elmaszkolása rombolhatja az uniós címkézési rendszer hitelességét, amely eddig a minőség és átláthatóság záloga volt.
  • Gyengülő ellenőrzés: A megfelelőségi tanúsítványok kiadását részben marokkói hatóságokra bíznák, ami csökkentené az uniós ellenőrzés szintjét és a szabványok betartatásának garanciáját.
  • Elmaradó reformok: Az ágazat évek óta vár hatékony védőmechanizmusokra és valódi kölcsönösségre az EU–Marokkó kereskedelemben, de a javaslat ezt figyelmen kívül hagyja.

Megtévesztik a vásárlókat? – A termelők szerint ez jogi kiskapu

európai bizottság

kereskedelem

marokkó

gyümölcs

zöldség

származás

gazdák

