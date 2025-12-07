Orbán Viktor ismét repülőre ült

A látogatásra Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására kerül sor.

A miniszterelnök részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén, amely a két ország közötti együttműködés legfontosabb fórumaként szolgál.

A megbeszélésekre hétfőn kerül sor.

Orbán Viktor kíséretében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is részt vesz az utazáson, aki közösségi oldalán hangsúlyozta a látogatás célját: "a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk."

Orbán Viktor az elmúlt években több alkalommal is találkozott a török elnökkel, idén áprilisban például Antalyába utazott a magyar miniszterelnök. Akkor Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról, valamint a katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről egyeztettek - emlékeztet a hvg.hu.