2025. december 7. vasárnap Ambrus
A kormányfő Törökországba utazott.
Nyitókép: fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor ismét repülőre ült

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt Törökországba utazott, ahol hivatalos tárgyalásokat folytat. Az információt a miniszterelnök a közösségi oldalán tette közzé vasárnap délután.

A látogatásra Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására kerül sor.

A miniszterelnök részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén, amely a két ország közötti együttműködés legfontosabb fórumaként szolgál.

A megbeszélésekre hétfőn kerül sor.

Orbán Viktor kíséretében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is részt vesz az utazáson, aki közösségi oldalán hangsúlyozta a látogatás célját: "a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk."

Orbán Viktor az elmúlt években több alkalommal is találkozott a török elnökkel, idén áprilisban például Antalyába utazott a magyar miniszterelnök. Akkor Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról, valamint a katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről egyeztettek - emlékeztet a hvg.hu.

