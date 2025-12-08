Még 88 évesen is dolgoznia kellett egy amerikai veteránnak, összedobtak neki másfél millió dollár adományt

Adománygyűjtő kampány indult az interneten egy 88 éves amerikai férfi megsegítésére, aki több mint tíz éve gyakorlatilag elveszítette a nyugdíját, miután korábbi munkáltatója, a General Motors csődbe ment, ő pedig nem tudott nyugdíjba vonulni – írja a wxyz.com beszámolója alapján a 24.hu.

A Brightonban élő Ed Bambas történte világszerte milliókat megérintett, és elkezdtek neki adományokat küldeni. Az idős férfinak néhány nap alatt több mint másfél millió dollárt (nagyjából 493 millió forintot) gyűjtöttek össze a nemes cél érdekében.

Ed Bambas fiatalon katonaként szolgált, majd a leszerelése után a General Motorsnál helyezkedett el, ahonnan 1999-ben vonult nyugdíjba.

A vállalat 2009-es csődje miatt azonban 2012-ben elvesztette a nyugdíját, ezért újra munkába kellett állnia. Akkor pénztárosként kezdett el dolgozni teljes állásban egy michigani szupermarketben.

Az idős férfi története akkor kapott nagy nyilvánosságot, amikor egy ausztrál és egy detroiti influenszer meglátogatta őt abban a szupermarketben, ahol dolgozik. A két influenszer videót készített Ed Bambasról, amelyben részletesen beszámoltak róla, hogyan járt. A videóban a férfi arról is beszél, hogy a nyugdíjba vonulása után egészen a járandóság megszűnéséig a feleségét is eltartotta a pénzből. A nyugdíja elvesztése után újabb csapás érte az idős urat, ugyanis megbetegedett a felesége.

„Ami a legjobban fájt, hogy amikor a feleségem nagyon beteg lett, elvették a nyugdíjat és az egészségügyi biztosítást is” – mondta Ed Bambas, akinek a felesége hét évvel ezelőtt hunyt el.

A videó a közösségi oldalakon rögtön felkapott lett, több millió megtekintést ért el, az ausztrál influenszer pedig a figyelmet kihasználva egy online adománygyűjtést is indított. Mindössze két nap alatt elérték az egymillió dolláros (329 millió forintos) célösszeget, de a gyűjtés azóta sem állt le, és már több mint a másfélszeresénél tart az összegyűjtött pénz mennyisége.

Az idős férfinak a felesége halála után nem volt elég jövedelme, hogy ki tudja fizetni a számláit, ezért el kellett adnia a házát, ás újra munkába kellett állnia. „Szerencsés vagyok, hogy Isten elég erős testet adott nekem ahhoz, hogy napi nyolc-nyolc és fél órát ott álljak a pénztárban” – mondta Ed Bambas, akinek óriási segítség lesz az a csaknem félmilliárd forintnak megfelelő összeg, amit világszerte a jóakarói dobtak össze neki.