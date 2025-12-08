Drámai küzdelem folyik Japánban a híres hegyi rémek megmentéséért

Minden télen átalakulnak a japán északi részén található Zao-hegy lejtői. Az ország egyik legismertebb síterepét ijesztő rémek lepik el, mivel a vastag dérrel és hóval borított fenyőfák kísérteties alakokká, úgynevezett dzsüjókká vagy „hószörnyekké” változnak. Ezek a különös formák csak rendkívül ritka légköri körülmények között jönnek létre. Óránként több mint kilencven kilométeres, szibériai szél kell hozzá, ami túlhűtött vízcseppeket szállít, és a hőmérsékletnek is mínusz 6 fok közelébe kell süllyednie. A hideg pára kicsapódik a hegyoldalt borító jegenyefenyők tűleveleire és egyre hatalmasabb jégvirágokká áll össze. Különösen a fák szél felőli oldalán hízik meg a jégréteg, amire még hó is rakódik. Így alakulnak ki a rendkívül változatos formájú, toronymagas dzsüjó alakzatok.

„Mivel ilyen pontos meteorológiai és ökológiai feltételek nagyon kevés helyen állnak fenn, Zao hószörnyei szinte egyedülálló jelenségnek számítanak Észak-Japánban” - nyilatkozta a BBC-nek Fumitaka Janagiszava, a Jamagata Egyetem geokémiai tanára. Azt is elárulta, hogy a sajátos légköri jelenségek mellett a hószörnyek létrejöttéhez kell még valami: egy helyben termő, különleges fenyőfajta.

A hószörnyek a Zao-hegy legnagyobb téli látványosságát jelentik és évente több tízezer látogatót vonzanak a két prefektúra határán fekvő vidékre.

A legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy a szörnyek évről-évre karcsúbbakká válnak.

2025. augusztusában a Janagiszava professzor vezette kutatócsoport mérésekkel igazolta a helyiek által régóta megfigyelt jelenséget. A csapat az 1933 óta készült, azonos szögből felvett fényképeket elemezve hatfokozatú skálán mérte a figurák vastagságát. Az eredmények azt mutatták, hogy a dzsüjók mindinkább elvékonyodnak. „Az 1930-as években az 5-6 méter átmérőjű hószörny sem volt ritka” - mondja Janagiszava. „A háború utáni évtizedekben viszont már csak 2-3 méter szélesek voltak, míg 2019 óta legtöbb alig éri el a fél métert, és olyan is van, ami csak egy oszlophoz hasonlít.”

A professzor szerint ennek két oka van: a légkör felmelegedése és az erdők pusztulása. A jegenyefenyőket 2013-ban súlyos molyfertőzés érte, amely elpusztította a fák tűleveleit. Aztán két évvel később kéregbogarak rágták be magukat a legyengült fenyők törzsébe. A hivatalos kimutatások alapján 23 000 fa lett a kártevők áldozata, vagyis a teljes fenyőállomány körülbelül egyötöde pusztult el. A megritkult erdőkben, a kevesebb ág valamint levél miatt a hó és a jég sem talál elég felületet ahhoz, hogy hatalmas virágokat alkothasson.

Ugyanakkor a tudósok azt is kimutatták, hogy a közeli Jamagata városban az átlagos hőmérséklet decembertől márciusig körülbelül 2 °C-kal emelkedett az elmúlt 120 évben. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a hószörnyek csak a hegyoldal magasabban fekvő erdeiben tudnak létrejönni, vagyis csökkent az a terület, ahol a dzsüjók kialakulhatnak.

„A klímaváltozás miatt lassan eltűnnek az egyedi tájak” - figyelmeztetett Akihiko Ito, a Tokiói Egyetem erdőkkel és az éghajlatváltozással foglalkozó ökológusa. Kutatások igazolják, hogy Japán felmelegedő éghajlata és egyre szélsőségesebb időjárása eddig is komoly károkat okozott a magas hegyvidék erdeiben. „A tavaszi és őszi évszakváltások károsíthatják a leveleket, és mind gyakoribbak a rovarfertőzések. Ezek a stresszhatások lassítják a fák növekedését és ritkítják az erdőket.” - közölte az ökológus. Majd azt is hozzá tette: „Amennyiben a klíma változás a jelenlegi ütemben folytatódik, a század végére előfordulhat, hogy lesznek olyan meleg telek, amikor már egyáltalán nem alakulnak ki a Zao-hegység erdeiben dzsüjók"

Sajnos a szakértő előjelzése nagyon is valós, mivel Japán alpesi övezeteiben a hőmérséklet az 1980-as évek óta a globális átlagnál gyorsabban emelkedik.

A dzsüjó azonban nem egyszerűen csak látványosság, hanem egy egész régió gazdaságának egyik pillére is. „A turisták megtöltik a szállodákat, éttermeket és ajándékboltokat. Ezzel munkát adnak és tisztes megélhetést biztosítanak az ittenieknek” - magyarázta a BBC riporterének Gendzsi Akiba, a Zao Onsen Turisztikai Egyesület igazgatóhelyettese. Mint mondta:

„Hatalmas csapás lenne a számunkra, ha eltűnne a dzsüjó.”

Ezért megmozdult az egész régió, hogy megmentsék a hószörnyeket. 2019. óta a helyi erdészeti hivatal több mint 190 csemetét ültetett át az alacsonyabb lejtőkről a hegytető közelébe. „Mivel ezeknek a fenyőknek 50-70 év kell ahhoz, hogy teljesen kifejlődjenek, az a legfontosabb, hogy a gondozásukat generációkon át fenntartsuk” - hangsúlyozta a Jamagata prefektúra természetvédelmi osztályának szakértője. Joko Honma ezért arra intett, hogy „nagy türelemre és folytonosságra van szükség.”

A Zao-hegytől körülbelül 20 km-re északnyugatra, Murajama város Műszaki Középiskolájának erdészeti és környezetvédelmi szakos hallgatói is részt vesznek a hegyvidéki fenyvesek újratelepítésében. 2022 óta a diákok jegenyefenyőket ültetnek, és tanulmányozzák, hogyan lehet szaporítani ezt a fafajt.

Az egyik diák elmondta, hogy nem is olyan könnyű feladat ennek a különleges fenyőfajtának a nevelése. „Nagyon megkönnyebbültünk, amikor végre kihajtottak a zuhogó esőben elvetett magok. De annál nagyobb volt ez elkeseredésünk, mikor pár héttel később azt láttuk, hogy a mezei pockok szétrágták a frissen kibujt növényeket" - mesélte szomorúan Rin Oizumi. Az egyik osztálytársa, Kanon Taniai pedig azt elevenítette fel, mennyire szomorú látványt nyújtott a hegy tetejéhez közeledve a rengeteg kidőlt, elpusztult jegenyefenyő. Pedig mint mondta: "A dzsüjó a mi örökségünk fontos része. Hószörnyeknek hívják őket, mert semmi más nem hasonlít rájuk. Azt szeretném, ha a világ megismerné őket, és megértené, milyen különleges Japán természete.”