Bejelentették az államcsínyt, majd fordult a kocka

A Reuters hírügynökségnek Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter azt mondta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek.

"Történt egy kísérlet, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet. Ez a hadsereg egy kis csoportja. A

katonaság jelentős része lojális, és uralni fogjuk a helyzetet"

- fogalmazott a politikus.

Alassane Seidou belügyminiszter néhány órával később közleményében jelentette be, hogy a nyugat-afrikai ország fegyveres erői meghiúsították a puccskísérletet. "Ezért a kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák szokásos mindennapi életüket" - mondta.

Patrice Talon államfő mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők "visszaszerzik az irányítást". Ugyanezek a források hangsúlyozták: a lázadók "csak a televízióhoz fértek hozzá", a város és az ország "teljesen biztonságos".

Szemtanúk beszámolói szerint a délelőtti órákban rendőri egységeket telepítettek minden jelentősebb útkereszteződéshez a főváros szívében, majd a puskaropogás is elhalt.

Wilfried Leandre Houngbedji kormányszóvivő pár órával később azt közölte, hogy vasárnap délutánig 14 embert vettek őrizetbe a megkísérelt államcsínnyel összefüggésben.

A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) bizottsága pedig honlapján bejelentette, hogy a regionális tömörülés kész szükség esetén katonai erővel is biztosítani az alkotmányos rend fenntartását Beninben.