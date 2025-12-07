ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy katonai rohamsisak.
Nyitókép: fotó: freepik

Bejelentették az államcsínyt, majd fordult a kocka

Infostart / MTI

Benin fegyveres erőinek egy magát "újraalapításért felelős katonai bizottságnak" nevező csoportja vasárnap hajnalban bejelentette, hogy átvette a hatalmat, de az ország kormánya pár órával később közölte, hogy a puccskísérletet meghiúsították.

A Reuters hírügynökségnek Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter azt mondta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek.

"Történt egy kísérlet, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet. Ez a hadsereg egy kis csoportja. A

katonaság jelentős része lojális, és uralni fogjuk a helyzetet"

- fogalmazott a politikus.

Alassane Seidou belügyminiszter néhány órával később közleményében jelentette be, hogy a nyugat-afrikai ország fegyveres erői meghiúsították a puccskísérletet. "Ezért a kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák szokásos mindennapi életüket" - mondta.

Patrice Talon államfő mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők "visszaszerzik az irányítást". Ugyanezek a források hangsúlyozták: a lázadók "csak a televízióhoz fértek hozzá", a város és az ország "teljesen biztonságos".

Szemtanúk beszámolói szerint a délelőtti órákban rendőri egységeket telepítettek minden jelentősebb útkereszteződéshez a főváros szívében, majd a puskaropogás is elhalt.

Wilfried Leandre Houngbedji kormányszóvivő pár órával később azt közölte, hogy vasárnap délutánig 14 embert vettek őrizetbe a megkísérelt államcsínnyel összefüggésben.

A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) bizottsága pedig honlapján bejelentette, hogy a regionális tömörülés kész szükség esetén katonai erővel is biztosítani az alkotmányos rend fenntartását Beninben.

Kezdőlap    Külföld    Bejelentették az államcsínyt, majd fordult a kocka

afrika

puccskísérlet

benin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta a katolikus egyház: nemhogy pappá, diakónussá sem szentelhetők a nők

Kimondta a katolikus egyház: nemhogy pappá, diakónussá sem szentelhetők a nők

A katolikus egyház magas rangú bizottsága 7:1 arányban elutasította, hogy katolikus nők diakónusként (magyar kifejezéssel szerpapként) szolgálhassanak, ezzel fenntartva az egyház kizárólag férfiakból álló papi rendjének a gyakorlatát - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen

Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen

Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 20:30
Támadás történt London legismertebb repülőterén
2025. december 7. 19:24
Orbán Viktor ismét repülőre ült
×
×
×
×