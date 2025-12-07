ARÉNA - PODCASTOK
Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíján az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 7-én.
Nyitókép: Darko Bandic

Max Verstappen közel volt a csodához

Infostart / MTI

Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt.

A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.

A világbajnoki címért még szintén versengett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője második lett az idényzárón Abu-Dzabiban, de valódi esélye egy pillanatra sem volt megkaparintani a trófeát az 58 körös viadalon.

Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett. A konstruktőri vb-címet a McLaren már októberben elhódította.

forma-1

max verstappen

lando norris

