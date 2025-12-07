ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Közel van a magyar határhoz a román rémálomerdő

Infostart

A magyar–román határtól néhány órányi távolságra, Kolozsvár közelében terül el a Hója-erdő, amelyet évtizedek óta Románia Bermuda-háromszögeként emlegetnek. A helyszín számos megmagyarázhatatlan jelenség és hátborzongató legenda forrása, amelyekre a kutatók máig nem találtak racionális magyarázatot.

A Hója-erdő központi rejtélye egy tökéletesen kör alakú, meddő tisztás . Bár a környező talaj termékeny, ezen a területen évtizedek óta nem fejlődik növényzet. A tisztás körül álló fák spirálisan csavarodó törzsei és a környékről elhajló ágai szintén hozzájárulnak a hely misztikus jellegéhez, mintha a növényzet is menekülne a terület közepétől írja a beol.hu.

Az erdőt meglátogatók beszámolói gyakran említenek tudatállapot-változást Beszámolnak fénylő, lebegő gömbökről, hirtelen fellépő rosszullétről, fejfájásról és szorongásról. Egyes jelentések idővesztésről szólnak, ahol órák vagy napok tűnnek el az emlékezetből.

A helyi folklór egyik leghíresebb esete

egy ötéves kislány eltűnése.

A gyermek állítólag öt évre tűnt el az erdőben, majd ugyanott bukkant fel, változatlan ruhában és külsővel, anélkül, hogy emlékezett volna a történtekre, ami a helyiek szerint az idő és a tér törvényeinek eltérő működését bizonyítja a területen.

A Hója-erdő 1968-ban világhírű. Ekkor Alexandru Sift biológus és Emil Barnea katonai technikus egy azonosítatlan repülő tárgyat (UFO-t) fényképezett le a tisztás felett . Ez a felvétel világszerte ismertté tette az erdőt.

A kutatás állása

A mai napig a tudomány nem talált racionális magyarázatot a Hója-erdőben tapasztalható jelenségekre, beleértve a talaj terméketlenségét, a növényzet alakváltozásait és a beszámolt emberi élményeket. A szkeptikusok szerint a legendák és a hivatalos dokumentáció hiánya kérdéseket vet fel, míg a hívők szerint a hely energiamezői vagy interdimenzionális kapuk okozzák a jelenségeket.

Kezdőlap    Tudomány    Közel van a magyar határhoz a román rémálomerdő

erdő

románia

ufó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei

Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei
Nagyon is létezik gasztroturizmus – mondta Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában, és felhívta a figyelmet újonnan összeállított gasztroséta helyekre. Beszélt arról is, hogy a hozzánk látogató külföldiek hetven százaléka milyen ételt keres, és hogy leáldozik-e a fine dining csillaga. Megtudhattuk tőle azt is, miért „házasítják” a japán és a perui konyhát.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot

Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot

Egykor határsorompó szelte ketté, ma már aktív gazdasági és társadalmi kapcsolatok kötik össze a keleti szlovák-magyar határrégiót. De hogyan lett egy szigorúan őrzött határszakaszból egy egyre dinamikusabban összefonódó határrégió?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek

Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek

Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Officials believe a gas canister explosion triggered the fire which tore through the busy nightlife venue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 17:48
Rendhagyó égi jelenségre készülhetünk
2025. december 6. 07:42
Nagy meglepetéseket is tartogatott a Google idei keresési összefoglalója
×
×
×
×