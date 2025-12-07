Közel van a magyar határhoz a román rémálomerdő

A Hója-erdő központi rejtélye egy tökéletesen kör alakú, meddő tisztás . Bár a környező talaj termékeny, ezen a területen évtizedek óta nem fejlődik növényzet. A tisztás körül álló fák spirálisan csavarodó törzsei és a környékről elhajló ágai szintén hozzájárulnak a hely misztikus jellegéhez, mintha a növényzet is menekülne a terület közepétől írja a beol.hu.

Az erdőt meglátogatók beszámolói gyakran említenek tudatállapot-változást Beszámolnak fénylő, lebegő gömbökről, hirtelen fellépő rosszullétről, fejfájásról és szorongásról. Egyes jelentések idővesztésről szólnak, ahol órák vagy napok tűnnek el az emlékezetből.

A helyi folklór egyik leghíresebb esete

egy ötéves kislány eltűnése.

A gyermek állítólag öt évre tűnt el az erdőben, majd ugyanott bukkant fel, változatlan ruhában és külsővel, anélkül, hogy emlékezett volna a történtekre, ami a helyiek szerint az idő és a tér törvényeinek eltérő működését bizonyítja a területen.

A Hója-erdő 1968-ban világhírű. Ekkor Alexandru Sift biológus és Emil Barnea katonai technikus egy azonosítatlan repülő tárgyat (UFO-t) fényképezett le a tisztás felett . Ez a felvétel világszerte ismertté tette az erdőt.

A kutatás állása

A mai napig a tudomány nem talált racionális magyarázatot a Hója-erdőben tapasztalható jelenségekre, beleértve a talaj terméketlenségét, a növényzet alakváltozásait és a beszámolt emberi élményeket. A szkeptikusok szerint a legendák és a hivatalos dokumentáció hiánya kérdéseket vet fel, míg a hívők szerint a hely energiamezői vagy interdimenzionális kapuk okozzák a jelenségeket.