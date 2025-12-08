ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Nyitókép: galerius-furdo.hu

Megállapították az újranyíló siófoki élményfürdő árait

Infostart

A Somogy megyei Siófokon található Galerius Fürdő várhatóan 2026 tavaszán – legvalószínűbbként márciusban – nyithat meg újra, közel öt év szünet után. A felújítási munkálatok végeztével a városi tulajdonú élményfürdő már a jövő évi belépőjegy árakat is nyilvánosságra hozta.

A 2006-ban átadott fürdő 2021 nyara óta nem látogatható. A bezárást tervezési és kivitelezési hiányosságok miatti tetőszerkezet-felújítás kényszerítette ki, de a későbbi vizsgálatok számos egyéb problémát is feltártak, ami a létesítmény teljes körű felújítását tette szükségessé.

A rekonstrukció költsége megközelíti a kétmilliárd forintot. Siófok városa ezt az összeget részben pályázati forrásból, részben saját erőből és bankhitelből fedezi.

Az újranyitásra, melyet korábban 2025 végére vártak, de csak 2026 lesz belőle, a tervek szerint már egy nagybérenyi termálvízzel töltött medence is bővíti majd a szolgáltatások körét - írja a termalonline.hu.

Nyilvánosak a belépőjegy árak

Siófok képviselő-testülete a legutóbbi ülésén tárgyalt a Galerius Fürdő belépőárainak struktúrájáról, mely alapján a következő díjak várhatók:

  • Főszezonban (Strandidényben) érvényes árak:
  • Felnőtt napi belépő: 7200 forint
  • Diák/Nyugdíjas napi belépő: 5800 forint
  • Gyermek napi belépő: 3600 forint

Szezonon kívüli árak

  • Felnőtt napi belépő: 6000 forint
  • Diák/Nyugdíjas napi belépő: 4800 forint
  • Gyermek napi belépő: 3000 forint

A fürdő kedvezményes délutános és 3 órás belépőket is kínál majd. A siófoki helybéliek számára 25 százalékos árengedményt biztosítanak. Továbbá, a nyitást követően egy bevezető áras időszak is várható.

