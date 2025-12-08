Megállapították az újranyíló siófoki élményfürdő árait

A 2006-ban átadott fürdő 2021 nyara óta nem látogatható. A bezárást tervezési és kivitelezési hiányosságok miatti tetőszerkezet-felújítás kényszerítette ki, de a későbbi vizsgálatok számos egyéb problémát is feltártak, ami a létesítmény teljes körű felújítását tette szükségessé.
A rekonstrukció költsége megközelíti a kétmilliárd forintot. Siófok városa ezt az összeget részben pályázati forrásból, részben saját erőből és bankhitelből fedezi.
Az újranyitásra, melyet korábban 2025 végére vártak, de csak 2026 lesz belőle, a tervek szerint már egy nagybérenyi termálvízzel töltött medence is bővíti majd a szolgáltatások körét - írja a termalonline.hu.
Nyilvánosak a belépőjegy árak
Siófok képviselő-testülete a legutóbbi ülésén tárgyalt a Galerius Fürdő belépőárainak struktúrájáról, mely alapján a következő díjak várhatók:
- Főszezonban (Strandidényben) érvényes árak:
- Felnőtt napi belépő: 7200 forint
- Diák/Nyugdíjas napi belépő: 5800 forint
- Gyermek napi belépő: 3600 forint
Szezonon kívüli árak
- Felnőtt napi belépő: 6000 forint
- Diák/Nyugdíjas napi belépő: 4800 forint
- Gyermek napi belépő: 3000 forint
A fürdő kedvezményes délutános és 3 órás belépőket is kínál majd. A siófoki helybéliek számára 25 százalékos árengedményt biztosítanak. Továbbá, a nyitást követően egy bevezető áras időszak is várható.