2025. december 7. vasárnap Ambrus
Hársfalvi Júlia (b) és Klujber Katrin a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkõzés elõtt a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

5 gólos előnyről kapott ki a magyar válogatott

Infostart / MTI

Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt, miután a vasárnap esti záró rangadón 28-27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének nyernie kellett a csoportelsőség megszerzéséhez, ám egyik kulcsjátékosa, az irányító Vámos Petra nélkül.

Simon Petra azonban jól vette át a helyét, és az első félidőben a tornán látott eddigi legjobbját nyújtotta a nemzeti csapat, amely támadásban és védekezésben egyaránt koncentrált volt, Szemerey Zsófi pedig remekelt a kapuban.

A 42. percben már 23-18-ra vezetett az Eb-bronzérmes, innen 24-24-nél egyenlített Dánia,

majd a hajrában a vezetést is átvette, és végül megnyerte a csoportot.

A magyar válogatott ellenfele a legjobb nyolc között a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.

5 gólos előnyről kapott ki a magyar válogatott

