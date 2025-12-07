5 gólos előnyről kapott ki a magyar válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének nyernie kellett a csoportelsőség megszerzéséhez, ám egyik kulcsjátékosa, az irányító Vámos Petra nélkül.

Simon Petra azonban jól vette át a helyét, és az első félidőben a tornán látott eddigi legjobbját nyújtotta a nemzeti csapat, amely támadásban és védekezésben egyaránt koncentrált volt, Szemerey Zsófi pedig remekelt a kapuban.

A 42. percben már 23-18-ra vezetett az Eb-bronzérmes, innen 24-24-nél egyenlített Dánia,

majd a hajrában a vezetést is átvette, és végül megnyerte a csoportot.

A magyar válogatott ellenfele a legjobb nyolc között a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.