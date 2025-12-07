Kubatov Gábor eltemette a televíziót

A politikus részletesen beszélt arról, hogyan alakította át kampányát a kormánypárt az elmúlt hónapokban, válaszul a megváltozott médiatérre és Magyar Péter megjelenésére.

A pártigazgató elmondása szerint a Fidesz – Orbán Balázs érkezésével – napi „impulzuskampányra” állt át. Minden napot külön mérnek, és ha „elveszítik a napot”, azonnal elemzik az okokat - adott összefoglalót a szeretlekmagyarország.hu.

Három területen figyelik folyamatosan az interakciókat: a politikusok, a médiaszereplők, valamint az úgynevezett rezonőrök, vagyis az influenszerek körében. „Ezek terét minden nap összevetjük. Ha elveszítjük azt a napot, megnézzük, mi az oka” – magyarázta a rendszert Kubatov Gábor.

"Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább” – fogalmazott a pártigazgató. A korábbi gyakorlat szerint egy támadásra elég volt délután 4-ig reagálni egy sajtótájékoztatóval, hogy bekerüljenek az esti híradóba,

ez a kényelmes tempó azonban a múlté.

A televíziós szereplések helyett a hangsúly a közösségi médiára tolódott, mivel a politikai tájékozódás szerkezete átalakult: míg 2014-ben a választók 83 százaléka a tévéből informálódott, ez az arány mára 40 százalék alá csökkent.