2025. december 7. vasárnap
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke beszédet mond a klub alapításának 125. évfordulója alkalmából a Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz mottó jegyében a Groupama Arénánál tartott ünnepségen 2024. május 3-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

"Ha nem reagáltál, véged van" - Kubatov Gábor eltemette a televíziót

Infostart

„Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van” – jelentette ki Kubatov Gábor a Fidesz új kommunikációs stratégiájáról beszélve. A pártigazgató a Mandineren beszélt erről.

A politikus részletesen beszélt arról, hogyan alakította át kampányát a kormánypárt az elmúlt hónapokban, válaszul a megváltozott médiatérre és Magyar Péter megjelenésére.

A pártigazgató elmondása szerint a Fidesz – Orbán Balázs érkezésével – napi „impulzuskampányra” állt át. Minden napot külön mérnek, és ha „elveszítik a napot”, azonnal elemzik az okokat - adott összefoglalót a szeretlekmagyarország.hu.

Három területen figyelik folyamatosan az interakciókat: a politikusok, a médiaszereplők, valamint az úgynevezett rezonőrök, vagyis az influenszerek körében. „Ezek terét minden nap összevetjük. Ha elveszítjük azt a napot, megnézzük, mi az oka” – magyarázta a rendszert Kubatov Gábor.

"Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább” – fogalmazott a pártigazgató. A korábbi gyakorlat szerint egy támadásra elég volt délután 4-ig reagálni egy sajtótájékoztatóval, hogy bekerüljenek az esti híradóba,

ez a kényelmes tempó azonban a múlté.

A televíziós szereplések helyett a hangsúly a közösségi médiára tolódott, mivel a politikai tájékozódás szerkezete átalakult: míg 2014-ben a választók 83 százaléka a tévéből informálódott, ez az arány mára 40 százalék alá csökkent.

Kubatov Gábor eltemette a televíziót

Kubatov Gábor eltemette a televíziót

„Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van” – jelentette ki Kubatov Gábor a Fidesz új kommunikációs stratégiájáról beszélve. A pártigazgató a Mandineren beszélt erről.
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
