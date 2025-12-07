ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetőit tömörítő Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Moszkva elégedett, de a mélyállam aggasztja a Kremlt

Infostart / MTI

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában,

"A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót" - mondta a Kreml szóvivője.

Mint fogalmazott, a módosítások

"sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".

"Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul" - tette hozzá.

Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az Egyesült Államok "vasbeton" szilárdságú megállapodást ígért Oroszországgal arra az esetre, ha a felek megegyeznek.

"Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz" - nyilatkozott.

A tanácsadó úgy vélekedett, hogy az orosz hadsereg harctéri sikerei kedvezőbb légkört teremtettek az amerikai delegációval a Kremlben kedden folytatott tárgyalásokhoz, amelyek eredményeképpen Oroszország és az Egyesült Államok jobban megérti egymás álláspontját. Hozzátette, hogy Putyin és Trump esetleges találkozójáról ezúttal nem esett szó.

Kezdőlap    Külföld    Moszkva elégedett, de a mélyállam aggasztja a Kremlt

kreml

usa

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem

Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem
Már mozikban Herendi Gábor új filmje, a Szenvedélyes nők - ami csakúgy mint előző filmje, a Futni mentem egy nagysikerű cseh film remake változata. A filmzene a tavaly tragikusan elhunyt Tompos Kátya szerzeményein alapszik – mondta az InfoRádióban a film rendezője. Herendi Gábor reméli, hogy az ismét állami támogatás nélkül készült új filmje sikeres lesz a magyar nézők között, ami további független alkotások lehetőségét is segítené.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

2025 októberében a Fed bejelentette, hogy decemberben leállítja a mennyiségi szigorítást. Ezzel véget ér az a két és fél évig tartó időszak, amelynek során az amerikai jegybank havonta több tízmilliárd dollárral csökkentette a mérlegét, hogy visszafogja a gazdaság túlfűtöttségét és letörje a 2022-ben kialakult inflációs hullámot. Ez új piaci környezetet teremthet a részvény-, kötvény- és devizapiacok számára. A fenti változások nyomán cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakultak a hozamok különböző piaci környezetben a részvénypiacokon (S&P 500, Nasdaq), valamint a devizapiacon (dollárindex, EUR/HUF).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni

Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni

Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 16:43
Oroszország légicsapást mért saját magára
2025. december 7. 15:37
Vajúdás közben elküldték a kórházból, az autójában szült meg egy indianai nő
×
×
×
×