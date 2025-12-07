Moszkva elégedett, de a mélyállam aggasztja a Kremlt

"A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót" - mondta a Kreml szóvivője.

Mint fogalmazott, a módosítások

"sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".

"Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul" - tette hozzá.

Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az Egyesült Államok "vasbeton" szilárdságú megállapodást ígért Oroszországgal arra az esetre, ha a felek megegyeznek.

"Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz" - nyilatkozott.

A tanácsadó úgy vélekedett, hogy az orosz hadsereg harctéri sikerei kedvezőbb légkört teremtettek az amerikai delegációval a Kremlben kedden folytatott tárgyalásokhoz, amelyek eredményeképpen Oroszország és az Egyesült Államok jobban megérti egymás álláspontját. Hozzátette, hogy Putyin és Trump esetleges találkozójáról ezúttal nem esett szó.