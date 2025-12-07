Még több fegyvert kér az ukrán elnök

Ukrajna folytatja együttműködését partnereivel "annak szavatolására, hogy válaszul e támadásokra, védelmünk erősödni fog" - írta Zelenszkij az X-en.

"A fontossági sorrend világos: még több légvédelmi rendszer és rakéta, és további támogatás védőink számára" - húzta alá az ukrán elnök, sürgetve az eddigi megállapodások gyorsabb teljesítését.

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg több mint 240 drónt, illetve ballisztikus rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Összességében pedig a héten 1600-nál is több drónnal, nagyjából 1200 irányított légi bombával és csaknem 70, különböző típusú rakétával támadták Ukrajnát.

Vitalij Maleckij, a Poltava megyei Kremencsuk polgármestere az iparváros infrastruktúrája elleni csapásokról számolt be a közösségi médiában. Mint írta, a víz- és áramszolgáltatás megszakadt, a de a városvezetés a károk elhárításán fáradozik. A városban található Ukrajna egyik legnagyobb olajfinomítója. Maleckij közzétett egy felvételt is, amelyen egy lángoló ipari létesítmény látható.