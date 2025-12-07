ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap Ambrus
Emberek egy légvédelmi óvóhelyként használt metróállomáson egy Kijev elleni orosz rakétatámadás alatt 2023. március 9-én. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint az orosz haderő 81 rakétával és 8 drónnal támadta Kijevet, Odesszát és Harkivot, köztük Kindzsal hiperszonikus rakétákkal is, melyeket az ukrán légvédelem nem tud elhárítani. Az ukránok szerint 34 más típusú rakétát, köztük négy Sáhed kamikaze drónt sikerült lelőniük.
Nyitókép: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk

Még több fegyvert kér az ukrán elnök

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap még több légvédelmi fegyvert kért támogatóitól a hétvégi orosz támadások nyomán.

Ukrajna folytatja együttműködését partnereivel "annak szavatolására, hogy válaszul e támadásokra, védelmünk erősödni fog" - írta Zelenszkij az X-en.

"A fontossági sorrend világos: még több légvédelmi rendszer és rakéta, és további támogatás védőink számára" - húzta alá az ukrán elnök, sürgetve az eddigi megállapodások gyorsabb teljesítését.

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg több mint 240 drónt, illetve ballisztikus rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Összességében pedig a héten 1600-nál is több drónnal, nagyjából 1200 irányított légi bombával és csaknem 70, különböző típusú rakétával támadták Ukrajnát.

Vitalij Maleckij, a Poltava megyei Kremencsuk polgármestere az iparváros infrastruktúrája elleni csapásokról számolt be a közösségi médiában. Mint írta, a víz- és áramszolgáltatás megszakadt, a de a városvezetés a károk elhárításán fáradozik. A városban található Ukrajna egyik legnagyobb olajfinomítója. Maleckij közzétett egy felvételt is, amelyen egy lángoló ipari létesítmény látható.

Külföld    Még több fegyvert kér az ukrán elnök

ukrajna

drón

légvédelem

