Eltűnik egy komoly MÁV-kedvezmény, de ez nem áremelés

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az okosjegy kedvezménytípus átalakul, és helyét hamarosan egy új kedvezmény veszi át - írja az index.hu.

A MÁV azzal indokolta a változtatást, hogy az okosjegy csak korlátozott számú utas számára volt elérhető, míg a cél egy olyan új rendszer kidolgozása, amelyhez minden utas egyenlő eséllyel fér hozzá.

Összességében tehát a MÁV-csoporttal való utazás nem drágább, hanem jóval olcsóbb, mint a megelőző években, ezt az árelőnyt az új, téli-tavaszi menetrendi időszakban is megőrizzük” – írják a lapnak küldött válaszukban.

A MÁV szerint az okosjegyek népszerűsége egyébként is csökkent, mivel a vármegye- és országbérletek bevezetése jelentős árcsökkenést eredményezett az utasoknak, így egyre többen utaznak bérlettel.