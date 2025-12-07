ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap Ambrus
Vasúti jegyek egy utas kezében a budapesti Déli pályaudvaron 2016. április 4-én. Az új vasúti jegyértékesítési rendszerrel a MÁV-Start Zrt. már hetente 200 ezer darab jegyet ad el, ez heti 110 millió forint bevételt jelent, mondta Feldmann Márton, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese sajtótájékoztatóján.
Nyitókép: MTI/Kallos Bea

Eltűnik egy komoly MÁV-kedvezmény, de ez nem áremelés

Infostart

A MÁV december közepétől megszüntette az úgynevezett okosjegy kedvezményt, amellyel korábban az elővételben váltott jegyek árából akár 40 százalékos megtakarítás is elérhető volt.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az okosjegy kedvezménytípus átalakul, és helyét hamarosan egy új kedvezmény veszi át - írja az index.hu.

A MÁV azzal indokolta a változtatást, hogy az okosjegy csak korlátozott számú utas számára volt elérhető, míg a cél egy olyan új rendszer kidolgozása, amelyhez minden utas egyenlő eséllyel fér hozzá.

Összességében tehát a MÁV-csoporttal való utazás nem drágább, hanem jóval olcsóbb, mint a megelőző években, ezt az árelőnyt az új, téli-tavaszi menetrendi időszakban is megőrizzük” – írják a lapnak küldött válaszukban.

A MÁV szerint az okosjegyek népszerűsége egyébként is csökkent, mivel a vármegye- és országbérletek bevezetése jelentős árcsökkenést eredményezett az utasoknak, így egyre többen utaznak bérlettel.

