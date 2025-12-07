ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Kudomrák János

Infostart

Elhunyt Kudomrák János, a balatonlellei vendéglátás egyik meghatározó személyisége, a Kudomrák Fagyizó alapítója. A halálhírt a család a fagyizó közösségi oldalán jelentette be szombaton.

Kudomrák János 1989-ben alapította a Balatonlellén, a Kossuth Lajos utcában található Kudomrák Fagyizót, amelyet azóta is családi vállalkozásként működtetnek.

A fagyizó hosszú évtizedeken át a Balaton déli partjának ismert és elismert helyszíne volt, amely a kézműves jellegű kínálatnak és az egyedi ízeknek köszönhetően vált népszerűvé a helybéliek és a nyaralók körében - írja a sonline.hu.

A bejegyzés alatt számos ember (volt munkatársak, vásárlók) búcsúzott a vendéglátóstól, kiemelve kedves és példamutató hozzáállását. Kudomrák János örökségét a család viszi tovább.

