Elhunyt Kudomrák János

Kudomrák János 1989-ben alapította a Balatonlellén, a Kossuth Lajos utcában található Kudomrák Fagyizót, amelyet azóta is családi vállalkozásként működtetnek.

A fagyizó hosszú évtizedeken át a Balaton déli partjának ismert és elismert helyszíne volt, amely a kézműves jellegű kínálatnak és az egyedi ízeknek köszönhetően vált népszerűvé a helybéliek és a nyaralók körében - írja a sonline.hu.

A bejegyzés alatt számos ember (volt munkatársak, vásárlók) búcsúzott a vendéglátóstól, kiemelve kedves és példamutató hozzáállását. Kudomrák János örökségét a család viszi tovább.