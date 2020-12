Vakcina – egy szempontból már biztosan nyertek az oroszok

Bár Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester tömeges vakcinációról beszélt, a valóságban nem erről van szó, tekintve, hogy nincs elegendő dózis, hogy az orosz főváros lakosságát, de akár csak egy kis részét is beoltsák – fogalmazott az InfoRádiónak Anton Bendarzsevszkij, a posztszovjet térség szakértője. Tudniillik, Vlagyimir Putyin szerdán még úgy fogalmazott, hogy a közeljövőben, vélhetően a következő napokban–hetekben, mintegy kétmillió adag Szputnyik V fog rendelkezésre állni, így a 12 milliós – a nem regisztrált lakosokkal 16-18 milliós Moszkva esetében ez a mennyiség „csepp a tengerben”, kiváltképp, ha nem csak a fővárosiak részesülhetnek első körben az oltásból, hanem más orosz nagyvárosok is. Vagyis

legfeljebb arra lehet elégséges a mennyiség, hogy a legérintettebb régiókban beoltsák az orvosokat.

Anton Bendarzsevszkij emlékeztetett, közben egy külpolitikai verseny is zajlik a vakcina tekintetében. Ugyanis az Egyesült Államok várhatóan december 10-e után kezdi el oltani a lakosságot, de ott sem ismerek a pontos mennyiségek – a Pfizer korábban még 100 millió adagot ígért az év végéig, a legfrisebb bejelentés viszont már csak 50 millióról szól. Tehát ebből a szempontból is fontos lehetett Oroszországnak, hogy megelőzze Amerikát – magyarázta a szakértő, aki szerint

már a vakcina neve is – Szputnyik V – elég beszédes, utalva a hidegháborús űrversenyre.

Nem is véletlen, hogy kihagyták a klinikai kísérletek harmadik fázisát, amikor bejegyezték a vakcinát. Természetesen nem arról van szó, hogy megszegték volna az orvosi normákat, hiszen elindultak szeptemberben a szükséges kísérletek, de a verseny részeként előre bejegyezték, hogy ők legyenek az elsők a világon.

Tehát mindez egy retorikai fogás volt, hiszen látható, hogy december–januárra éri be őket a többi vakcina, mint a Pfizer, a Moderna, vagy az AstraZeneca, és lesznek bejegyezve és többé–kevésbé forgalomba hozva, vagyis az oroszok ebből a tekintetből nem lettek elsők, de

a nyilatkozatok és az önreklám szintjén mindenképpen.

Az orosz szakértők által 90-95 százalékos hatékonyságúnak mondott Szputnyik V biztonságosságával kapcsolatban a szakértő úgy fogalmazott, fontos látni, hogy a többi oltóanyaghoz hasonlóan, ennek az esetében sem zárultak le még – a szeptember indult, 40 ezer ember bevonásával zajló – klinikai kísérleteknek a harmadik fázisa. A számok hétről hétre frissülnek, annak függvényében, ha kiderül, hogy a placebót és a vakcinát megkapó önkéntesek körében milyen a megbetegedések aránya. Addig azonban, amíg ez nem zárul le és nem publikálják a hivatalos adatokat, nehéz egyértelmű következtetéseket levonni, ami természetesen vonatkozik a többi vakcinára is. Személyes véleménye szerint a szer működik, amivel egyébként az orosz elit jó része is beoltotta magát. De nyilván Európában és az Egyesült Államokban magasabb a bizalmi faktor egy nyugati oltóanyag iránt, ami részben érthető is, hiszen sokkal zártabb rendszerről van az orosz esetében.

