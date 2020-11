Tárolás, ár, működés: ezt tudjuk a legesélyesebb vakcinákról

Bár a legtöbb részletet egyelőre a Pfizer és a Moderna tett közzé, azért sok tény ismert már a Janssen és az AstraZeneca kísérleti vakcinájáról is.

A CNBC cikke alapján készült összeállításunkban mindent megtudhat a négy, a célvonalhoz legközelebb álló, jól dokumentált kísérleti eredményekkel rendelkező szerről.

Moderna

Az amerikai cég hétfőn közzétett előzetes klinikai vizsgálati adatai alapján a biotechnológiai cég vakcinájának hatékonysága 94 százalék fölötti. Két adagnyi oltás beadása szükséges a védettség kialakuláshoz négy hetes eltéréssel. A Moderna híre a Pfizer egy héttel korábban bemutatott adatait követően érkezett. Mindkét vakcina a hírvivő RNS-t, másképp az mRNS-t használja az immunitás kialakításához. Ez egy oltásoknál teljesen újnak számító technológia, mely örökítőanyagot alkalmaz az immunválasz kialakítására.

A gyógyszercég tájékoztatása szerint oltásuk 2-8 fok közt, azaz szokványos hűtőszekrényben tárolva harminc napig marad hatékony, mínusz 20 fokon pedig fél évig lehet tárolni.

Egy adag ára 32-37 dollár közt alakulhat,

bár nagyobb volumenű megrendelések esetén ez csökkenhet. A Moderna idén Amerikába nagyjából 20 millió adag oltást adna el a tervek szerint, jövőre pedig 500 millió és egymilliárd adag közti mennyiség gyártását tervezték be. Amerika 100 millió adagot már lekötött, Kanada 56 milliónyit venne, az Egyesült Királyság 50 milliót, Svájc pedig 4,5 milliót vásárolna a Duke University’s Global Health Innovation Centre összegyűjtött adatai alapján.

Pfizer-BioNTech

A múlt heti bejelentés szerint vakcinájuk hatékonysága 90 százalék fölött van, két adagot kell belőle beadni három hét eltéréssel. Ezt az oltást mínusz 70 fokon kell tárolni, szállításához és tárolásához különleges felszerelésre van szükség, ami megnehezítheti logisztikáját. Hűtőben öt napig tárolható el. Terveik szerint napi 7,6 millió adagot juttatnak majd amerikai és belga elosztóközpontjukból teherautók segítségével a közeli repterekre. Ennek főpróbája már el is kezdődött annak érdekében, hogy az ultra alacsony hőmérsékletű szállítási módot megkövetelő gyógyszer élesben történő elosztása során kevesebb hiba következzen be.

A Pfizer jóval kevesebbet kér az oltásért, mint a Moderna:

19,5 dollárt az amerikai piacon, az EU-ban ennél olcsóbb lesz a nagy mennyiségre való tekintettel. Az EU 300 millió adagot vesz tőlük. Japán 120 milliót, míg Amerika további 100 milliót. Az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Kína legalább 10 millió adagot vásárol.

AstraZeneca-Oxford

A brit gyógyszeripari óriás is még az idén nyilvánosságra akarja hozni előzetes eredményeit. Egyelőre annyi ismeretes, hogy októberi közlésük szerint a vakcinajelölt fiatalabb és idősebb önkénteseknél is ugyanolyan immunválaszt váltott ki, és hogy alacsony volt a mellékhatások megjelenése az idősebb korosztályban. A Reuters korábbi tájékoztatása szerint jelenleg lefagyasztva tárolják a vakcinát, melyhez az utolsó összetevőt csak az engedélyezést megelőzően adják majd hozzá. Ekkortól már hűtőszekrényben is tárolható az oltás.

A Financial Times értesülése szerint

3-4 dollárba kerül majd egy adag a szerből,

melyből Amerika és India egyaránt fél-félmilliárd adagot vesz, az EU 400 milliót kér, és a szegényebb országok lakóinak immunizálását célzó COVAX-kezdeményezés is megrendelt belőle 300 milliót. Az Egyesült Királyág, Japán, Indonézia, Brazília és egyes latin-amerikai országok is legalább 100 millió adagot vesznek.

Janssen

A Johnson & Johnson gyógyszercége által fejlesztett oltásból csak egy adag kell és virális vektor-technológiát alkalmaz adenovírus felhasználásával. A cég ebola elleni oltása is hasonló módszerrel működik. Hatvanezer fő bevonásával kezdtek klinikai tesztet szeptemberben az egy adagos oltásból, igaz, azóta két adagos tesztet is indítottak. Amennyiben az egy adagos oltás is elég hatékony, az versenyelőnyhöz tudja juttatni a Janssent, és megkönnyíti a disztribúciót is.

A Janssen oltását elegendő hűtőben tárolni,

ára pedig tíz dollár lesz adagonként.

Az EU 200 milliót vásárolna a vakcinából, Amerika 100 milliót, Kanada 38, míg az Egyesült Királyság 30 milliót. Szputnyik V Az orosz oltásról a legtöbbet annak saját honlapjáról tudjuk, mely az első engedélyezett covid-vakcinaként hivatkozik rá.

Oroszországban 40 000 fővel zajlik klinikai tesztje, további négy országban indították mág el kipróbálását.

Két adag szükséges belőle három hét eltéréssel.

Szintén az adenovírus virális vektorát használja, méghozzá kétfélét abból.

Hatékonyságát 92 szézalékosnak mondják.

