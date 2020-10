WHO: az egészséges fiatalok még jövőre sem kapnak koronavírus-oltást

A fiatal, egészséges emberek 2022-ig várhatnak Soumya Swaminathannak, a WHO vezető kutatójának becslése szerint arra, hogy megkaphassák a koronavírus elleni oltást. A szakember hisz abban, hogy a jövő évben legalább egy oltás elérhetővé válik, ugyanakkor ebből azoknak kell szerinte juttatni, akik munkájuk, életkoruk vagy egyéb tényezők miatt veszélyeztetettebbek az átlagnál.

Az oltási sorrendre vonatkozó ajánláson jelenleg is dolgozik a szervezet több tanácsadói csoportot is bevonva.

"Az emberek hajlamosak azt hinni, január elsején vagy április elsején beoltják őket, aztán minden megy tovább úgy, mint azelőtt. Ez nem így fog működni"

– idézi Swaminathant a CNBC cikke.

Tíz koronavírus elleni vakcina van jelenleg a klinikai kísérletek legelőrehaladottabb fázisában, a szakember szerint ezek közül legalább egynek használhatónak kell lennie 2021-ben, de csak limitált mennyiségben lesz elérhető az oltás. Amint bármelyik megkapja a zöld lámpát, a szervezet oltásszakértőkből álló stratégiaitanácsadó-csoportja kiadja a pontos ajánlásokat annak elosztásáról, valamint felhasználásáról. Dolgoznak az ajánláson

A részletes dokumentumban számos szempontból vizsgálják meg, kiket érdemes priorizálni oltás szempontjából: az iskolás korú gyermekek, az államok működtetéséhez szükséges köztisztviselők és vezetők, a nem egészségügyben, de nélkülözhetetlen szektorokban dolgozók, a szegények, a hajléktalanok és a menekültek is köztük vannak. Pontos oltási menetrend nem lesz a vakcináig, de a WHO a témával foglalkozó munkacsoportja már közzétett alapvető ajánlásokat. A következő csoportokat nevezték meg súlyos betegséggel vagy halállal veszélyeztetettként: idősek, veszélyt jelentő élethelyzetben élő idősek (szociális otthonok lakói), alapbetegséggel vagy veszélyeztető egészségügyi státusszal élők, bizonyos szociodemográ–iai csoportok tagjai.Megbetegedéssel veszélyeztetettek továbbá: egészségügyi dolgozók, az aktív társadalom azon tagjai, akiknek munkájában nincs lehetőség a távolságtartásra, távolságtartásra képtelen társadalmi csoportok (katonák vagy bűnelkövetők), többgenerációs háztartások és sűrűn lakott városok lakosaiA részletes dokumentumban számos szempontból vizsgálják meg, kiket érdemes priorizálni oltás szempontjából: az iskolás korú gyermekek, az államok működtetéséhez szükséges köztisztviselők és vezetők, a nem egészségügyben, de nélkülözhetetlen szektorokban dolgozók, a szegények, a hajléktalanok és a menekültek is köztük vannak.

Az Amerikai Egyesült Államokban ugyanakkor kicsit másféle időzítés várható: az ország több százmillió adagnyi vakcinát tartalékol már most hat különféle gyártótól, arra várva, hogy valamelyiket engedélyezzék. Terveik szerint jövő tavaszra minden amerikait be tudnak oltani, már az idén szeretnék is megkezdeni ezt a folyamatot az idősekkel.

Az USA mellett Kína kezdett hasonlóan nagy mennyiségű kísérleti oltóanyag felhalmozásába: a WHO vezetői a nemzeteket ennek a gyakorlatnak az elkerülésére kérték föl. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egyenesen vakcinanacionalizmusnak nevezi a jelenséget. Ezzel ellentétben a szervezet COVAX néven annak érdekében indított programot, hogy az egész világon mindenki fair ütemben juthasson majd oltáshoz.

"Fontos, hogy minden veszélyeztetett embert vakcinához juttassunk még azelőtt, hogy egyes országok teljes népességét beoltanánk"

– fogalmazott Maria Van Kerkhove, a WHO kialakulóban lévő betegségekkel és zoonózissal foglalkozó egységének vezetője.

Az igazságos vakcinaeloszásról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Jakab Zsuzsanna, a WHO főigazgató-helyettese is, az interjút itt elolvashatja vagy meg is nézheti.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek