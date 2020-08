Ismét új arcot kapott egy amerikai nő - a világon a másodikként

A világon másodikként, az Egyesült Államokban pedig elsőként esett át ismételt arcátültetésen a New Hampshire-i, 52 éves Carmen Blandin Tarleton, miután az első beavatkozás során beültetett szövetek hat évvel később elkezdtek kilökődni. A transzplantációt júliusban végezték el a bostoni Brigham and Women's Kórházban, ahol először is kezelték, és ugyanaz az orvos, Bohdan Pomahac végezte a 20 órás beavatkozást is. A nő még mindig lábadozik az operáció után, ezért egyelőre nem közöltek képeket az új arcáról. A hírek szerint ezúttal egy sokkal jobban passzoló donort sikerült találni a számára.

A korábban ápolóként dolgozó nő brutális családon belüli erőszakos támadás áldozataként szorult rá az első műtétre, miután féltékeny férje azt hitte megcsalta, és ezért baseball ütővel rettenetesen megverte, majd erős savval öntötte le 2007-ben. A nő testének 80 százaléka megégett, és megvakult. A férfit 30 év szabadságvesztésre ítélték, 2017-ben meghalt a börtönben. Hosszú ideig lábadozott, több mint 50 műtéttel sikerült megmenteni az életét, és valamennyire orvosolták a sérüléseit.

Ennek része volt az első arcátültetés is 2013-ban.

"A fájdalom elmúlt. Új fejezet kezdődött az életemben. Csaknem egy éve várok erre. Nagyon boldog vagyok. Erre volt szükségem. Sikerült egy remek donort találni"

- mondta a nő az AP hírügynökségnek adott telefonos interjúban a második bevatkozás után.

Az első átültetés megváltoztatta Tarleton életét. Nem kellett már gyógyszereket szednie fájdalmára, elkezdett zongorázni, utazni és motivációs beszédeket tartani. Mesterséges szaruhártyát kapott a bal szemébe.

Tavaly azonban szervezete elkezdte kilökni az arcot. Hegesedni kezdett, fekete foltok jelentek meg arcán, összehúzódtak a szemhéjai és elkezdett eltűnni a szája. Nem tudott kimozdulni otthonról és újra gyógyszereket kellett szednie erős fájdalmaira. Végül októberben kérvényezte, hogy vegyék fel a kórház várólistájára egy újabb műtétre.

Nem végleges megoldás

A világ első arcátültetését 2005-ben hajtották végre Észak-Franciaországban. Azóta több mint negyven ilyen operációt végeztek világszerte, ebből 16-ot az Egyesült Államokban. Brian Gastman, az Ohio állambeli Cleveland Clinic plasztikai sebésze szerint Tarleton esete jól szemlélteti az ilyen eljárások korlátait.

"A legtöbb transzplantáció esetében van egy lejárati idő. Kezdjük elérni azt a pontot, ahol ezek az arcátültetések elérik a maximális évek számát, amíg valaki együtt tud élni az átültetett szervvel"

- jegyezte meg a szakember.

Két évvel ezelőtt egy francia férfi volt az első a világon, aki egy második arcátültetésen is átesett. A párizsi Georges Pompidou kórház orvosa, a beavatkozást végző Laurent Lantieri szerint a páciens azóta is "remekül van".

Nyitókép: brenghamandwomens.org