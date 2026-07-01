Harry Kane megelőzte Pelét

Az észak-amerikai térségben zajló tornán szereplő támadójátékosok közül az argentin Lionel Messi (19) vezeti a rangsort, a francia Kylian Mbappé (18) pedig a második helyen áll.

Harry Kane a 2018-as és a 2022-es tornát követően harmadik alkalommal szerepel világbajnokságon. A Kongó elleni volt a 15. vb-mérkőzése.

A góllövő örökranglista

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 19 gól

2. Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 18

3. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16

4. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

5. Gerd Müller (német, 1970-1974) 14

6. Just Fontaine (francia, 1958), Harry Kane (angol, 2018-2026) 13-13

7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

8. KOCSIS SÁNDOR (1954), Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

11. Helmut Rahn (német, 1954-1958), Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978), Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982), Gary Lineker (angol, 1986-1990), Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002), Thomas Müller (német, 2010-2018), Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 10-10