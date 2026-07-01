A kongói vezetés után az angol csillag duplája kellett

Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától.

Anglia-Kongói DK 2-1 (0-1) Atlanta, 68 239 néző, v.: Adam Mahadme (jordániai)

gólszerzők: Kane (75., 86.), illetve Cipenga (7.)

sárga lap: Bellingham (19.), illetve Sadiki (27.)



Anglia: Pickford - Spence (Eze, 70.), Konsa, Guéhi, O'Reilly - Anderson, Rice (Stones, 91.) - Madueke (Saka, 61.), Bellingham, Rashford (Gordon, 61.) - Kane



Kongó: Mpasi - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89.) - Moutoussamy (Mayele, 89.), Sadiki - Mbuku (Elia, 64.), Mukau (E. Kayembe, 76.), Cipenga (Bongonda, 76.) - Wissa

Marcus Rashford és Harry Kane is a 15. vb-mérkőzését játszotta, ezzel az angol válogatott csúcstartóivá váltak a mezőnyjátékosok között.

A csoportharmadikok ranglistájának élén zárt afrikaiak a várakozásoknak megfelelően az első pillanattól kezdve türelmesen futballoztak, a kapujuk elé visszahúzódva védekeztek, és várták az ellentámadások lehetőségét. Az angolok próbálták feltörni ellenfelük védelmét, de a hetedik percben nagyot hibáztak, mivel Brian Cipengát őrizetlenül hagyták, ő pedig Chancel Mbemba távoli, de pontos előreívelése után 11 méterről a kapu rövid oldalába, az alsó sarokba lőtt (0-1).

Thomas Tuchel szövetségi kapitány csoportgyőztes csapata a folytatásban is rohamozott a gólszerzés érdekében, de egyre több technikai hibája volt a mezőnyjáték során, és ennek a gyors, pontos támadásépítés látta kárát, ezért számukra a legjobbkor jött az ivószünet.

A harmincadik percben Jude Bellingham veszélyes fejesét védte Lionel Mpasi. Öt perccel később Harry Kane elől mentett nagyot a becsúszó Axel Tuanzebe, majd Rashford közeli lövését Aaron Wan-Bissaka rúgta ki a gólvonalról. Az egyre veszélyesebb támadásokat vezető angolok sebezhetővé váltak hátul, és ezt majdnem kihasználta Sébastien Desabre szövetségi kapitány együttese, de Wan-Bissaka beadása és Yoane Wissa közeli lövése után a labda a kapufát érintve hagyta el a játékteret.

Az első félidő hosszabbításában előbb Bellingham újabb fejesét, majd Kane közeli bombáját védte óriási bravúrral Mpasi, így csapata 1-0-ra vezetett a szünetben.

A játék képe a második felvonásban sem változott: nyomasztó fölényben játszottak és kitartóan támadtak az angolok, de Kongó a fegyelmezett védekezés mellett továbbra is futballozni akart, és nem arra törekedett, hogy elrontsa ellenfele játékát. A 75. percben érett góllá az angol fölény: a csereként beállt Anthony Gordon beadását Kane fejelte a hálóba (1-1). A 86. percben Bellingham és Mpasi különcsatáját ismét a kongói kapus nyerte, de a kipattanó labdát Gordon megszelídítette, Kane-hez passzolta, ő pedig a hálóba bombázott (2-1).

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