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ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Players of England celebrate the teams second goal scored by Harry Kane #9 (obscured) during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

A kongói vezetés után az angol csillag duplája kellett

Infostart / MTI

Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a Kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság szerdai játéknapján, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen.

Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától.

Marcus Rashford és Harry Kane is a 15. vb-mérkőzését játszotta, ezzel az angol válogatott csúcstartóivá váltak a mezőnyjátékosok között.

A csoportharmadikok ranglistájának élén zárt afrikaiak a várakozásoknak megfelelően az első pillanattól kezdve türelmesen futballoztak, a kapujuk elé visszahúzódva védekeztek, és várták az ellentámadások lehetőségét. Az angolok próbálták feltörni ellenfelük védelmét, de a hetedik percben nagyot hibáztak, mivel Brian Cipengát őrizetlenül hagyták, ő pedig Chancel Mbemba távoli, de pontos előreívelése után 11 méterről a kapu rövid oldalába, az alsó sarokba lőtt (0-1).

Thomas Tuchel szövetségi kapitány csoportgyőztes csapata a folytatásban is rohamozott a gólszerzés érdekében, de egyre több technikai hibája volt a mezőnyjáték során, és ennek a gyors, pontos támadásépítés látta kárát, ezért számukra a legjobbkor jött az ivószünet.

A harmincadik percben Jude Bellingham veszélyes fejesét védte Lionel Mpasi. Öt perccel később Harry Kane elől mentett nagyot a becsúszó Axel Tuanzebe, majd Rashford közeli lövését Aaron Wan-Bissaka rúgta ki a gólvonalról. Az egyre veszélyesebb támadásokat vezető angolok sebezhetővé váltak hátul, és ezt majdnem kihasználta Sébastien Desabre szövetségi kapitány együttese, de Wan-Bissaka beadása és Yoane Wissa közeli lövése után a labda a kapufát érintve hagyta el a játékteret.

Az első félidő hosszabbításában előbb Bellingham újabb fejesét, majd Kane közeli bombáját védte óriási bravúrral Mpasi, így csapata 1-0-ra vezetett a szünetben.

A játék képe a második felvonásban sem változott: nyomasztó fölényben játszottak és kitartóan támadtak az angolok, de Kongó a fegyelmezett védekezés mellett továbbra is futballozni akart, és nem arra törekedett, hogy elrontsa ellenfele játékát. A 75. percben érett góllá az angol fölény: a csereként beállt Anthony Gordon beadását Kane fejelte a hálóba (1-1). A 86. percben Bellingham és Mpasi különcsatáját ismét a kongói kapus nyerte, de a kipattanó labdát Gordon megszelídítette, Kane-hez passzolta, ő pedig a hálóba bombázott (2-1).

(Cikkünk frissül.)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A kongói vezetés után az angol csillag duplája kellett

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