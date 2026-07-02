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Kemény Dénes, a magyar válogatott év végéig hivatalban levő szövetségi kapitánya a Magyar Vízilabda Szövetség díjával a férfi vízilabda Világliga-sorozat C csoportjának 2. fordulójában játszott Magyarország-Olaszország találkozón Székesfehérváron 2012. november 3-án. A magyar válogatott 6-5 arányban megnyerte a mérkőzést.
Nyitókép: Kovács Anikó

Kemény Dénes az edzői vb-hangulatról: ahhoz, hogy egy kapitány szellemes és udvarias legyen, kell 2-3 gól előny és legfeljebb 5 perc hátra

InfoRádió / MTI

A legendás vízilabdakapitány az InfoRádióban a vb-n eddig látottakat értékelve elmondta, egy-egy játékos edzői kritikájából minden játékostárs ért, de a kispad hangulatára ügyelni kell, hisz aki beszáll a játékba, kell, hogy legyen önbizalma, amikor szükség van rá.

Már csak két hét van hátra a foci-vb-ből, a kapitányokra nehéz helyzet hárul az egyensúlyteremtés terén, hisz pihentetni is kell, tűzben is kell tartani a játékosokat, és megfelelő munkaközösségként is kell működni.

A belga–szenegáli mérkőzés hajrájában azt lehetett látni, hogy összevesztek a belga játékosok, végül azonban az utolsó percekben megfordították az eredményt és továbbjutott Belgium a legjobb 16 közé.

Az esetet kommentálva az InfoRádióban Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok korábbi vízilabda-sikerkapitány úgy kommentálta, vesztes állás esetén a játékosok ingerküszöbe lejjebb kerül, kevesebb is elég arra, hogy ingerültek legyenek; ha ez segít abban, hogy a maradék időben a maximumot nyújtsák, akkor ez nem káros. Ő a maga idejében a válogatottnál nem tapasztalt ilyet, hogy mérkőzés közben a játékosok egymásnak feszültek, összezördültek volna, legfeljebb grimaszok voltak, eldőlt mérkőzéseknél, győzelmeknél, ilyenkor viszont megengedhetőbb volt az ingerültség.

„Harc után okos a katona, jól sült el, gratulálok a cirkuszhoz”

– tette hozzá a belgák sikerével kapcsolatban Kemény Dénes.

Az angolok szövetségi kapitányának Noni Maduekével történt kiabálós konfliktusáról is elmondta a véleményét; Kongó is vezetett Anglia ellen, mígnem Harry Kane két góljával fordítottak az angolok.

„A kapitány mindig feszült. Van úgy, hogy tudja leplezni, van, hogy nem. Ahhoz, hogy a kapitány laza és szellemes, udvarias, barátságos legyen, ahhoz kell 2-3 gól előny és 5 perc hátra, akkor tudnak megnyugodni. Néztem élőben a meccset, láttam az érzelmeket; nem tragédia, ha egy szövetségi kapitány nem rejti el az érzelmeit, ez segítség is lehet a játékosoknak. Angliának hiába volt labdabirtoklási fölényük, de összességében eléggé impotensek voltak. Egy vesztésre álló meccsen tompán akarták elérni, hogy ne kapjanak ki, kellett a két villanás. De visszatérve a ledorongolásra, ilyenkor ez nem csupán egy játékosra vonatkozik, a többi is egyből kapcsol, magára veszi, ami az övé. Vigyázni kell persze, hogy ha a kapitány kritizál egy játékost, az a kispadon ülő játékosokra is hat, esetleg elveszi az önbizalmukat” – mutatott rá.

Jósolt is:

  • Portugália-Hollandia: jobban játszik valamivel Luka Modric, mint Cristiano Ronaldo a kulcsemberek közül, a portugálnak kondiproblémái lehetnek, és zavarhatja Lionel Messi eddigi díszmenete is. Az eddig látottak alapján annyi esélye van a horvát csapatnak az egyébként jobb portugálokkal szemben, hogy nincs győzelmi kényszer, a portugáloktól ki lehet kapni, Portugália győzelmi, elődöntőbe jutási kényszer alatt játszik.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kemény Dénes az edzői vb-hangulatról: ahhoz, hogy egy kapitány szellemes és udvarias legyen, kell 2-3 gól előny és legfeljebb 5 perc hátra

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