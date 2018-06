Négy tizenegyes egyetlen napon

A mezőny fele túl van az első mérkőzésen, de a nyitó találkozó ötgólos orosz sikere óta csupán a horvát csapat sem tudott egynél több góllal nyerni. Szorosak a mérkőzések, de eddig csak európai vagy dél-amerikai együttes győzött, nem történt nagy meglepetés, az argentinok döntetlenjét leszámítva. Bemutatkozott a VAR, két tizengyest is annak alapján ítéltek meg a játékvezetők.

A francia válogatott egy, a „VAR-tól kapott” tizenegyesből szerzett góllal és egy a gólvonal-technika által megerősített találattal verte meg 2-1-re az ausztrálokat. A hónap elején Budapesten győztes Socceroos nem volt igazán veszélyes kapura, a gólját Mile Jedinak Samuel Umtiti érthetetlen kezezése után büntetőből lőtte. 2002, a szenegáliak elleni sokkoló vereség óta a franciák, szerepeljenek utána bármilyen rosszul is a tornán, mindig szereztek pontot az első meccsükön. Most hármat is. A franciák 1930-ban, Orth György chilei válogatottja ellen játszottak a világbajnokságok történetében egyedül a mostaninál (24 év, 196 nap) fiatalabb átlagéletkorú csapattal. Immár 18 mérkőzés óta veretlenek, ha Antoine Griezmann gólt szeret. A 2002-es világbajnokság Uruguay–Szenegál mérkőzése óta először fordult elő, hogy mind a két csapat lőtt gólt büntetőből a rendes játékidőben. Griezmann és Jedinak tizenegyese között csupán négy perc és hét másodperc telt el – ennél rövidebb idő alatt még nem rúgott két csapat büntetőt a vb-történelemben, a rendes játékidőben. Először került alkalmazásra a VAR Griezmann eseténél, majd Paul Pogba góljánál ugyancsak a techinka erősítette meg, hogy a labda tejes terjedelmével túljutott a gólvonalon.

Argentína 1-1-re végzett a világbajnoki újonc Izlanddal. Sergio Agüero megszerezte a vezetést (a harmadik világbajnokságán szerezte meg az első gólját), de Finnbogasson négy perccel később kiegyenlített – az első kapura menő lövésből, amelyet izlandi játékos kapura küldött a világbajnokságok történetében. Az Albiceleste a második félidőben büntetőt lőhetett, de Lionel Messi elrontotta, illetve a mérkőzés legjobbjának választott Hannes Halldorsson kivédte. A Barcelona szupersztárja a legutóbbi hét büntetőjéből, amelyet klub-, vagy válogatott mérkőzésen rúgott, négyet elrontott. A mérkőzés során tizenegyszer próbálkozott kapura lövéssel, még soha nem volt ennyire próbálkozása vb-mérkőzésen.

Az argentinok az 1990-es, kameruniak elleni 0-1 óta először nem nyerték meg a nyitómérkőzésüket. Javier Mascherano, aki csapata egyik legjobbja volt, 144. alkalommal játszott az Albicelestében, s ezzel megelőzte Javier Zanettit az örökrangsoruk élén. Az izlandiak, akik a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon a későbbi győztes portugálok ellen kezdtek 1-1-es döntetlennel, a második félidőben, szemben az argentinok 16 lövésével, egyszer sem jutottak kapura lövésig.

A dán válogatott 1-0-s győzelemmel kezdett egy olyan mérkőzésen, amelyen a peruiak látványosabban futballoztak, de kihagytak egy, a VAR által megítélt büntetőt. Christian Cueva az égbe lőtte a labdát 0-0-nál. A dánok eddig öt világbajnokságon szerepeltek a mostanit is beleértve, négyszer megnyerték az első meccsüket. Megy nekik a dél-amerikaiak ellen, négyből háromszor nyertek, csak a braziloktól kaptak ki 3-2-re 1998-ban.

Kasper Schmeichel, akit a mérkőzés emberének választottak, idén még nem kapott gólt a dán válogatottban, 534 perce érintetlen a kapuja. Ugyanakkor a dánok a legutóbbi 12 vb-mérkőzésüket tekintve mindössze másodszor zárták a mérkőzést kapott gól nélkül. Peru nyeretlen a legutóbbi hét világbajnoki mérkőzésén, negyven éve nem nyert meccset. A teljes 2014-es világbajnokságon mindössze egy büntető maradt ki a rendes játékidőben vagy a hosszabbításban, Oroszországban ez a harmadik napon megduplázta Lionel Messi és Christian Cueva.

Csak európai csapat nyert eddig egynél nagyobb különbséggel, Oroszország az első találkozón, majd a harmadik nap végén Horvátország. Az első nyolc mérkőzésen öt büntetőt ítéltek a játékvezetők, Luka Modrićé volt szombaton a negyedik. Ez egyetlen napot tekintve, világbajnoki rekord. A nigériai Odion az 59. percben kapura lőtt – az volt az első a mérkőzésen. A horvátok részéről, noha akkorra már 1-0-ra vezettek Etebo öngóljával, Modrićnak, a mérkőzés legjobbjának a büntetője volt az első, kapura menő lövés.

A Szuper Sasok öngóllal kezdték a tornát, mint ahogyan öngóllal zárták 2014-ben, a franciák ellen. Hasonló, mégis más cipőben a horvátok: 2014-ben és most is öngól jelentette a vb-n az első góljukat. Nem elhanyagolható különbség: négy éve Marcelo öngólja után a brazilok fordítottak, most ellenben nyerni tudtak déli szomszédaink.

C csoport

Franciaország–Ausztrália 2-1

Dánia–Peru 1-0

D csoport

Argentína–Izland 1-1

Horvátország–Nigéria 2-0