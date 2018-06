Könyörtelenül kihasználta a hibákat a horvát csapat

A horvát válogatott egy öngóllal és egy tizenegyesből szerzett találattal 2-0-ra legyőzte Nigériát a D csoport első fordulójának kalinyingrádi mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.

A horvátok kezdték lendületesebben a mérkőzést, elsősorban távoli lövésekkel veszélyeztettek, de Perisic és Kramaric bombája is centikkel elkerülte a kaput. Húsz perc után kiegyenlítettebbé vált a játék, már az afrikai csapat is eljutott a rivális kapujához, mégis éppen ebben a periódusban került előnybe az esélyesebb horvát gárda. Igaz, igencsak szerencsés találattal, mert Mandzukic fejese Etebóról pattant a kapuba. A gól alaposan visszavetette a nigériai együttest, amely a középpályán teljesen alulmaradt a rivális világsztárjaival szemben, így a félpályát is alig tudta átlépni a szünetig hátralévő időben.

Nigéria sokkal elszántabban kezdte a második játékrészt az egyenlítés érdekében, de a horvát védelem szervezettnek bizonyult és biztosan hatástalanította az ellenfél akcióit. Az afrikaiak lendülete hamar alábbhagyott, a kiegyenlített mezőnyjáték pedig a horvátoknak kedvezett, mert kedvükre járatták a labdát hátul vagy a középpályán, s ritkán egy-két gyors passzal próbáltak csak zavart okozni. Ráadásul még az utolsó negyedóra kezdete előtt különösebb megerőltetés nélkül sikerült megduplázniuk az előnyüket is 11-esből, ezzel eldőlt a három pont sorsa.