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Rasmus Hojlund, a Manchester United (elöl) és Rodrigo Hernandez Cascante, a Manchester City játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. október 29-i mérkõzésén Manchesterben.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

38 éve nem volt ilyen rossz a Manchester United

Infostart / MTI

A Manchester United labdarúgócsapatával legutóbb 1988-ban fordult elő, hogy sorozatban kilenc tétmérkőzésen nyeretlen maradt.

Michael Carrick vezetőedző együttese a mostani szezonban eddig csak két meccset tudott megnyerni: az angol bajnokságban az újonc Ipswich Town, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a szintén újonc azeri FK Szabah ellen. Utóbbi szeptember 10-én történt, azóta három döntetlen és hat vereség a csapat mérlege.

Az idény első hét idegenbeli találkozóján győzelem nélkül maradt a United, ilyesmi legutóbb az 1973/74-es évadban esett meg vele, akkor végül búcsúzott az élvonaltól.

A Premier League-ben kilenc forduló után a 17. helyen áll a Manchester, amelynek ugyanúgy hét pontja van, mint a kiesőhelyen tanyázó Crystal Palace-nak. Következő két bajnoki meccsét az Aston Villa és a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC ellen játssza, a BL-ben pedig legközelebb kedden lép pályára, amikor az AS Romát fogadja.

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