Egy titkos záradék miatt megúszhatja a Manchester United, hogy egy vagyont kelljen fizetnie Michael Carricknek

A brit The Sun című lap értesülései szerint a Manchester Unitednek nem kell majd hatalmas összegeket kifizetnie a 45 éves Carrick távozásakor – akinek a helyzete a válogatott szünet utáni folytatásra már kifejezetten ingataggá vált.

A United komoly bajban van a Premier League-ben, hiszen a kiesőzónába csúszott vissza. Bár a múlt vasárnapi, Aston Villa elleni mérkőzésen a csapat a hajrában nagyot küzdve 4–4-es döntetlent harcolt ki, ez sem volt elég ahhoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a klubon belül.

Az, hogy a szezon első tíz mérkőzéséből mindössze egyet sikerült megnyerni, önmagáért beszél. Ez a mérleg arra késztette az Old Trafford vezetőit, hogy fontolóra vegyék a szakmai stáb élén történő változtatást.

Ben Jacobs, a talkSPORT tudósítója arról számolt be, hogy a United milliókat takaríthat meg fontban Carrick menesztése esetén, köszönhetően egy olyan szerződéses záradéknak, amely lehetővé teszi, hogy bármelyik fél egy év elteltével felbontsa a megállapodást.

Jason Wilcox sportigazgató és Omar Berrada vezérigazgató várhatóan szakmai változtatást javasolnak majd, amikor kedden Monacóban találkoznak Sir Jim Ratcliffe-fel, a klub társtulajdonosával.

Miközben egyre több találgatás lát napvilágot Carrick jövőjével kapcsolatban, Mauricio Pochettino neve is előkerült mint az egyik legesélyesebb jelölt a posztra. A The Sun exkluzív értesülése szerint az argentin szakember nem zárkózna el a Premier League-be való visszatéréstől, ha a United megkeresné őt.

A Villa elleni döntetlent követően jelentősen javultak az esélyei: a korábbi 25/1-es szorzó 2/1-re csökkent. Pochettino szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, amelyet a United akkor érvényesíthet, ha őt teszi meg a vezetőedzői posztra vonatkozó jelöltlistája élére.

Carrick kétéves szerződést írt alá, miután a múlt szezonban Bajnokok Ligája-indulást érő helyre vezette a Unitedet, ám a jelenlegi eredmények miatt most veszélybe került a jövője.

A csapatot mindössze egyetlen pont választja el a Premier League tabella utolsó helyétől – ez élesen mutatja, mekkora visszaesést produkáltak az idei szezonban.

Tovább nőtt a nyomás Carrickon, miután a csapatkapitány, Bruno Fernandes a múlt hónapban egy nagy visszhangot kiváltó interjúban élesen bírálta a szakember taktikai elképzeléseit.