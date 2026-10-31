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A bronzért bírkózhat a magyar színekben versenyző Bajcajev a vébén

Infostart / MTI

A szabadfogásúak 125 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Bajcajev Vlagyiszlav a vigaszágról bejutott az esti bronzmérkőzésre az asztanai birkózó-világbajnokságon.

Az áprilisban Európa-bajnoki ezüstérmes, észak-oszét származású sportoló pénteken a selejtezőben nehezen verte venezuelai riválisát, majd simán kikapott az orosz Abdulla Kurbanovtól, aki később a negyed- és az elődöntőben is nyert, így legyőzöttjeit a vigaszágra vitte.

Bajcajevnek a vigaszágon két mérkőzést kellett nyernie az esti bronzmérkőzésért. Az elsőn az esélyek alapján nem lehetett gondja, végül pedig a vártnál is simábban lépett tovább, mivel kenyai ellenfele, Joel Tukai reggel nem mért be.

A második körben a lengyel Robert Baran várt rá, akitől egy éve a zágrábi vb-n a bronzmérkőzésen 5-0-ra kikapott. A szombati csata előtt is a lengyel volt valamivel esélyesebb, Bajcajev ugyanis Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány szerint nem élete formájában érkezett Asztanába.

A meccsen aztán Bajcajev talán a kapitányt is meglepve kifejezetten jól birkózott, már az első három percben is több indítása volt, skevéssel a szünet előtt pedig egy lábratámadással meg tudta lepni Barant és mögé került. Közvetlenül az akció előtt ráadásul a lengyel passzivitása miatt is járt neki egy pont, így 3-0-ás előnnyel mehetett pihenni.

A második három percben Baran folyamatosan ment előre, Bajcajev viszont remekül állt a lábán, nem egyszer kifejezetten látványosan lépett el a lábratámadások elől, így a menet közepéig biztosan őrizte előnyét. Aztán a meccs képének megfelelően passzivitásért megkapta második figyelmeztetését, majd a 30 másodperces aktivitási időben sem csinált akciót, ezzel Baran 3-1-re zárkózott. Nagy kérdés volt, hogy Bajcajev az utolsó percben bírja-e majd erővel, képes lesz-e a lengyel rohamait hatástalanítani. A magyar színekben szereplő 36 éves sportolóban volt elég erő a hajrára, Baran hiába tett meg mindent, egyetlen kiléptetésen kívül (3-2) nem tudott eredményt felmutatni. A lengyelek a végén még kértek egy videózást, de a zsűri sem látott érvényes akciót Barantól az utolsó pillanatokban, így Bajcajev Vlagyiszlav 4-2-re nyert és készülhet az esti bronzmeccsre, melyben az azeri Giorgi Mesvildisvili lesz az ellenfele, akitől az áprilisi tiranai Eb döntőjében kikapott.

"Az öreg feltámadt poraiból" - mondta nevetve Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány az MTI-nek. "Amikor előző este, meg ma reggel is bementünk hozzá a szobába, csak dörmögött, nem tűnt úgy, hogy fel lenne dobva, hogy birkózhat. Kicsit aggódtam is, de az az igazság, hogy nagyon ideges volt, mert nem akart kikapni még egyszer a lengyeltől egy világbajnokságon úgy, mint a tavalyi bronzmérkőzésen. A meccsen meg nagyon jól birkózott, az első menetben ő intette meg Barant és szinte végig bírta. Persze a legvégére kicsit elfogyott, de összességében nagyon jól ment. A végén még kicsit mosolygott is, ami nagy szó, mert mióta nálunk van, talán egyszer láttam mosolyogni" - mondta a szakvezető, majd az esti helyosztóra térve azt említette meg, hogy Mesvildisvili láthatóan nincs olyan formában, mint az Eb-n volt és reméli, hogy Bajcajev fel tudja magát szívni estére.

A szombat délelőtti programban még a 74 kilós Kuramagomedov Murad lépett szőnyegre, aki első meccsén bosszantó vereséget szenvedett iráni riválisától.

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Kezdőlap    Sport    A bronzért bírkózhat a magyar színekben versenyző Bajcajev a vébén

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