Ez volt az angol futballidény eddigi legnagyobb meglepetése

A különös módon Highburynek nevezett stadionban a hazai szurkolók többsége inkább csak reménykedve, mintsem elvárásokkal telve figyelte a meccset. Ám a házigazdák – minden várakozást felülmúlva – kiharcolták a továbbjutást a Carabao Cup negyeddöntőjébe, miután tizenegyespárbajban legyőzték az „Ágyúsokat”.

A „Cod Army” (Tőkehal-hadsereg) néven ismert csapat számára – amely lenyűgöző utat bejárva az elmúlt 12 évben hatszor is feljebb lépett az amatőr ligák világából indulva – ez az eredmény több mint szenzációs. A kis Lancashire-i tengerparti város klubja történelmet írt: a regnáló Premier League-bajnok ellen aratott győzelmük a kupa történetének egyik legnagyobb meglepetése.

A 21. percben Aaron Loupalo-Bi vezetéshez juttatta a hazaiakat, ám a szünet után Viktor Gyökeres egyenlített. Sokan azt várhatták, hogy innentől az Arsenal veszi át az irányítást, ám a Fleetwood rendíthetetlen maradt. Hiábavaló volt az Ágyúsok 26 kapura lövése, 78 százalékos labdabirtoklási fölénye. A vendégek helyzetét tovább nehezítette, hogy Max Dowmant a 85. percben kiállították, miután Harrison Neal kemény belépőjét követően dühből belerúgott ellenfelébe.

A Fleetwood – amely jelenleg a 18. helyen áll a negyedosztályban (League Two), és az elmúlt nyolc bajnokiján mindössze egyszer tudott nyerni – mert nagyot álmodni, és egészen a tizenegyespárbajig vitte a mérkőzést. Conor Haughey mindent eldöntő találatát követően a szurkolók a pályára özönlöttek, hogy megünnepeljék a hatalmas bravúrt.

„A klub történetének legnagyobb estéje volt ez, tekintve, hogy milyen ellenfél látogatott hozzánk – ráadásul sikerült legyőznünk a bajnokot – nyilatkozta Matt Lawlor vezetőedző a Sky Sportsnak csapata lenyűgöző győzelmét követően. – Nagy futballrajongó vagyok, a National League-től kezdve a Premier League-en át a Championshipig mindent követek. Éppen ezért nehéz volt felkészülni erre a mérkőzésre, de végtelenül boldog vagyok, hogy a srácok ilyen lelkiállapotban léptek pályára, és olyan teljesítményt nyújtottak, amellyel büszkévé tették a várost, a klubot és mindenkit.”