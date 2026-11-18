A nyári hőhullámok, a tartós csapadékhiány és a kedvezőtlen termesztési körülmények miatt jelentősen visszaesett a termés mennyisége, miközben a betakarított hagyma mérete és minősége is több országban elmaradt a várakozásoktól.

A német agrárpiaci információs szolgálat becslése szerint 2026-ban Európa hagymatermése 6,97 millió tonna körül alakulhat, ami 5,7 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A terméskiesés hátterében az Agroinform összefoglalója szerint részben a termesztésre használt területek visszaesése áll, a meghatározó problémát azonban a vegetációs időszak kedvezőtlen időjárása okozta.

A nyári forróság és a vízhiány számos fontos hagymatermesztő térségben visszafogta a növények fejlődését, ami közvetlenül befolyásolta a hektáronkénti hozamokat.

A cikk szerint a csökkenő termésmennyiség már a piaci folyamatokra is hatással van. A megfelelő minőségű, jól tárolható hagyma iránt élénk a kereslet, miközben az ilyen tételekből több országban korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.

Kicsi francia, nagy lengyel hagyma

Dél- és Közép-Európában különösen nehéz körülmények között zajlott az idei hagymatermesztési szezon. A tartós csapadékhiány, az ismétlődő hőhullámok és az átlagosnál szárazabb időjárás miatt Franciaországban és Németországban is kisebb átlagos hagymaméret jellemezte a betakarított termést. A szélsőséges időjárás következtében nemcsak a termés mennyisége csökkent, hanem a megfelelő méretű és minőségű áru előállítása is nehezebbé vált.

A spanyolországi hektáronkénti átlaghozam megközelítette az 51,6 tonnát, a betakarított termés méret szerinti összetétele azonban elmaradt a kedvezőbb években tapasztalttól.

Miközben Európa számos hagymatermesztő országában jelentős terméskieséseket okozott a nyári időjárás, Lengyelországban és Svédországban kedvezőbb eredményekre számíthatnak a gazdálkodók. Mindkét országban a 2025-ösnél jobb termés betakarítása várható a portál szerint. Lengyelországban ráadásul nemcsak a termés mennyisége alakult kedvezően, hanem a hagymák mérete is.

Drágul a lilahagyma

Az európai hagymapiacon már most érzékelhető, hogy a megfelelő minőségű áru korlátozott elérhetősége befolyásolja az árakat:Németországban, novemberben a közepes méretű vöröshagyma 30–32 euró/100 kg, a nagyobb méretű vöröshagyma akár a 35 euró/100 kg-ot is eléri, míg a lilahagyma 45–50 euró/100 kg körül mozog.

A lilahagyma esetében a korlátozottabb kínálat és az élénkebb kereslet együttesen tartja magasabb szinten az árakat. A megfelelő minőségű tételekért a kereskedők további felárat is hajlandók fizetni.

Az összegzés szerint az európai hagymapiac az előző szezonhoz képest szűkösebb kínálati helyzettel néz szembe. A 6,9 millió tonnára becsült termés önmagában is visszaesést jelent, a piaci ellátás szempontjából azonban további nehézségeket okozhat a betakarított hagyma kedvezőtlenebb méretösszetétele és a tárolási veszteségek növekedése.