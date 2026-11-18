Vitézy Dávid szerint a dohányellátó vállalat eddig 67 milliárd forint profitot termelt úgy, hogy a kizárólagos jogosultságot nem versenyeztetés útján szerezte meg, hanem jogszabály jelölte ki a céget a feladatra. A politikus arra is emlékeztetett, hogy a trafikrendszer kialakításában részt vett a hódmezővásárhelyi Sánta János is, aki később megszerezte a dohánytermékek trafikokba történő kiszállításának jogát.

A bejegyzés szerint a vállalat tavaly önmagában 11 milliárd forint profitot realizált. A közlekedési és beruházási miniszter az összeget úgy érzékeltette, hogy a cég éves nyeresége nagyjából 3200 átlagos trafik profitjának felel meg. Állítása szerint a dohánytermékek kiszállításának törvényi monopóliuma révén tízszer akkora haszon keletkezett, mint amennyit a múlt héten a Seszták-ügyben emlegetett, erdőben elásott pénz jelentett.

A tárcavezető úgy véli, semmi nem indokolja, hogy a dohánytermékek trafikokba szállítása állami monopólium legyen. Szerinte a kiskereskedelem más területeihez hasonlóan ezt a feladatot is versenypiaci alapon kellene ellátni, nem pedig jogszabályban rögzített árrésekkel biztosítani egy kiválasztott vállalkozás extraprofitját.

A politikus szerint a kiszállításnak alapvetően költséget kellene jelentenie a kereskedelemben, nem pedig önálló profitforrást. Úgy fogalmazott, a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag egy pénzcsapot hozott létre, amelyből nem az állam, hanem egy szűk üzleti kör részesült. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek a rendszernek most vége.