Fejér megye díszpolgára lett szerdán Szoboszlai Dominik válogatott labdarúgó, a Liverpool játékosa. A Fejér Megyei Közgyűlés „a nemzetközi és magyar labdarúgásban elért kimagasló sporteredményeiért, példamutató kitartásáért és elhivatottságáért, valamint Székesfehérvár, Fejér vármegye és Magyarország hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként0148 adományozta Szoboszlai Dominiknak a „Fejér Vármegye Díszpolgára” kitüntető címet. A magyar válogatott csapatkapitánya a megyenapon a díjat nem vette át, az átadás később lesz.

A méltatás szerint Szoboszlai Dominik „a modern futball valamennyi erényét magában hordozza: a kivételes technikai tudást, a kreativitást, a dinamizmust, a vezetői képességet és a rendíthetetlen győzni akarást”, ami hosszú évek következetes munkájának eredménye. A labdarúgó története elválaszthatatlan Székesfehérvártól és Fejér megyétől, hiszen „nem csupán itt született, és itt kapta meg azokat az alapokat, amelyekre későbbi világszínvonalú pályafutását felépíthette”, hanem eddigi pályafutásával bizonyítja, hogy „a székesfehérvári gyökerekből, Fejér megye értékeiből táplálkozva a világ legnagyobb stadionjáig vezethet az út”.

Mint elhangzott, Szoboszlai Dominik a sikerei ellenére „mindvégig hű maradt gyökereihez: büszkén vállalja származását, és a világ legnagyobb stadionjaiban is méltó képviselője annak a közösségnek, amely útjára indította. Eredményeivel nemcsak a magyar labdarúgás rangját emeli, hanem Székesfehérvár és Fejér vármegye jó hírnevét is öregbíti szerte a világon.”

Rajta kívül Fejér Vármegye Díszpolgára kitüntetést vehetett át Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetője, karnagy, aki a kórussal jelentős nemzetközi sikereket ért el, miközben a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) felnőtténekkari szakbizottságának elnöke, és rendszeresen szervez zenei szakmai napokat és továbbképzéseket, nemcsak magyar, hanem határon túli szakmai közösségek számára is.