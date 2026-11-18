A brüsszeli közlemény szerint az Erasmus+ – ami az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén kínál finanszírozási lehetőségeket Európában és azon túl is – jövőre várhatóan mintegy 1,6 millió résztvevő számára teszi lehetővé a tanulási célú utazást az oktatás valamennyi ágában, és több mint 120 ezer szervezet munkáját támogatja.

A program támogatja a határokon átnyúló tanulási, képzési és önkéntes mobilitást, az együttműködési projekteket és a szakpolitikai és innovációs kezdeményezéseket. Kiemelt figyelmet fordít horizontális prioritásokra: a befogadásra, a digitális és zöld átállásra, valamint a demokratikus részvételre – írták.

Kiemelték, hogy ez az első olyan pályázati felhívás, mely az úgynevezett oktatási és készségfejlesztési csomag részét képező Erasmus+ mindenkiért címmel meghirdetett prioritást támogatja, különös tekintettel az alapkészségekre, a pedagógusokra, a mesterséges intelligenciára felkészült oktatásra és képzésre, valamint a szakoktatási kiválóságra.

Az oktatás, képzés, ifjúságügy vagy sport területén tevékenykedő szervezetek, például iskolák, egyetemek, szakképzési központok, civil szervezetek és ifjúsági csoportok pályázhatnak az Erasmus+ támogatásra. Magánszemélyek, például egyéni tanulók, pedagógusok vagy fiatalok e szervezeteken keresztül vehetnek részt a programban – tájékoztattak.

Nyitókép: Roxana Minzatu, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, szociális jogokért, készségfejlesztésért, valamint minőségi munkahelyek megteremtéséért és felkészültségért felelős tagja felszólal az 'Erasmus+ program 20282034' címmel rendezett vitán az Európai Parlament plenáris ülése alatt a testület strasbourgi épületében 2026. október 21-én.