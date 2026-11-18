A vádlott 2025 márciusában Ózdon karóval bántalmazott egy férfit, aki könnyű sérüléseket szenvedett. A támadót másnap hajnalban ittasan, kihűlés veszélye miatt vitték kórházba, ahol hangoskodott, fenyegette az egészségügyi dolgozókat, majd mellkason ütött egy mentőst.

A helyszínre hívott rendőröket is szidalmazta, felszólításuk ellenére sem hagyott fel agresszív magatartásával.

A bíróság a férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság, könnyű testi sértés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint három rendbeli zaklatás miatt ítélte el. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezett.