A hajnali köd és pára után délelőttől a látási viszonyok javulnak, illetve a rétegfelhőzet is szakadozik. Közben azonban délnyugat, nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. A nap első felében legfeljebb néhol eshet, majd a déli óráktól délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, és egyre többfelé számíthatunk kiadós esőre, záporokra, a déli megyékben akár zivatar is kialakulhat. Estétől nyugat felől szűnik a csapadék, és a felhőzet is csökken. A délies szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Késő délutántól, estétől a déli, délkeleti megyékben előbb a délies, majd az északnyugatira forduló szél viharossá fokozódik, helyenként erősen viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

A HungaroMet citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki eső, zivatar és széllökés veszélye miatt is.

Pénteken nyugat felől csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet időnként erős, az északi országrészben helyenként viharos lökések kísérik. Hajnalban 2, 7, délután 10, 16 fok valószínű.